$!Héroes en la caja

En esta emergencia hay muchos héroes y no solo quienes trabajan para salvar vidas dentro de los hospitales. Y aunque si quisieran tener que quedarse en casa como gran parte de los italianos, no pueden. Me refiero a los miles y miles de empleados de los supermercados que cada día deben estar en contacto con las personas que ‘asaltan’ las estanterías para llevarse cuanta cosa creen puedan ser útiles.

Si aún algunos aún creen que ‘acá no pasa nada’ es también porque los supermercados nos dan esa sensación de seguridad, de normalidad. Mientras estén abiertos la situación no es tan grave, dirán algunos, no pensando que los empleados del supermercado son entre las personas más expuestas al contagio, precisamente por la irresponsabilidad de la gente que encuentra cualquier excusa para ir al supermercado con tal de salir de casa.

Dado que el decreto “Yo me quedo en casa” dispuso que los supermercados debían estar abiertos como de costumbre, algunos negocios han decidido vetar la compra de artículos no considerados de primera necesidad y, por lo tanto, no se justifica que alguien salga de casa para adquirirlos. Así, por ejemplo, quien se presenta a la caja con algunos útiles escolares como colores, témperas, cartulinas; productos de jardinería; algunos artículos de cocina; juguetes para niños; y ropa de cama o ropa íntima, se lleva la amarga sorpresa de no poder comprarlos.

El sábado pasado cuando fui al supermercado para el abastecimiento semanal, todos los empleados tenían un tapabocas de tela de color rojo con tiras blancas. Y aunque si no era un dispositivo médico idóneo, Luana, la cajera, me dijo que eso fue lo único que el propietario consiguió en Internet. Que ella solo tiene dos y que cuando llega a su casa en la noche, los lava con agua y jabón. “Tratamos de estar lejos de la gente, pero la caja es nuestro talón de Aquiles”, comentó la cajera.

Para tratar de proteger a los empleados, los sindicatos pedirán al Gobierno que los supermercados cierren los domingos y que entre semana estén abiertos desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Todo es cuestión de costumbre.