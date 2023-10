El escrito fue una de las pruebas que Fiscalía presentó en la audiencia de juicio para demostrar la autoría del procesado en el delito que cometió en noviembre de 2018, cuando la niña tenía 8 años de edad, señaló.

Pese a que las agresiones fueron reiteradas -explicó- la víctima guardó silencio debido a que Diego Santiago C. la amenazó con matar a su familia si contaba lo ocurrido.

La niña no habló, pero expresó en la carta todo lo que sentía. El papel fue hallado en febrero de 2019 por la madre de la pequeña, quien tras leer el escrito, formalizó una denuncia para judicializar el caso.

Fiscalía inició un proceso contra el sentenciado, llevándolo a juicio. “En esta etapa procesal, la defensa no desconoció que se hubieran dado las agresiones, pero, en su intento por disminuir la gravedad del delito, quiso convencer a los jueces que el comportamiento delictivo de Diego Santiago C. se adecuó a un delito de abuso sexual y no al de violación”, indicó la Fiscalía.

Pero los alegatos y la prueba expuesta por la Fiscal del caso desmontaron esa teoría.

El testimonio anticipado que la víctima rindió en cámara de Gesell -y reproducido en la audiencia de juicio- fue claro en demostrar que las actuaciones del procesado sí incurrieron en una violación, añadió.

La Fiscalía Especializada en delitos de Violencia de Género, de la localidad de Tumbaco, recordó al Tribunal que, al tratarse de un delito de carácter sexual, el testimonio anticipado de las víctimas “tiene un enorme valor probatorio”.