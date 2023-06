Hoy se realizará la audiencia contra Donald Trump por mal manejo de documentos clasificados

La cita es en la tarde este martes, 13 de junio, en el Palacio de Justicia federal Wilkie D. Ferguson Jr. del centro de Miami, que está rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y donde se espera que este martes se concentren partidarios y contrarios al expresidente.

Se da por seguro que se declarará inocente.

"Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas en nuestra comunidad y garantizar pocas interrupciones a quienes viven, trabajan y viajan por el centro de la ciudad", dijo en un comunicado la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Igualmente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, señaló en una rueda de prensa que como parte de los dispositivos de seguridad dispuestos se cerrarán algunas calles adyacentes al edificio de tribunales y oficinas federales, en cuyas inmediaciones se han apostado desde hace días decenas de periodistas y camarógrafos.

Trump arribó a Miami esta tarde procedente de su club de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey, y se dirigió a un hotel de su propiedad en la ciudad de Doral, aledaña a Miami, donde pasará la noche.

"Preparándome para ir a Doral en Miami. Todos debemos ser FUERTES y DERROTAR a los Comunistas, Marxistas y Lunáticos de Izquierda Radical que están destruyendo sistemáticamente a nuestro País. ¡HAGA AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!", escribió Trump esta ayer en su red social Truth.

Con carteles con leyendas como "I stand with Trump" (Estoy con Triup), decenas de partidarios del expresidente se reunieron este para apoyarlo cerca de la entrada del campo de golf Trump National Doral Miami, en Doral, donde también se presentaron detractores del exmandatario.

Mientras, el exmandatario continuó usando Truth a lo largo del día para arremeter contra el presidente Joe Biden.

"...Nombraré un fiscal especial para perseguir al presidente más corrupto en la historia de los EE.UU., Joe Biden, toda la familia del crimen de Biden. ¡Y todos los demás involucrados en la destrucción de nuestras elecciones, fronteras y el país mismo", escribió Trump.

También reprodujo una encuesta de InteractivePolls sobre los candidatos republicanos a las primaria que lo da a él con un 68,8 % por delante del gobernador de Florida, Ron DeSantis (26,4 %), del senador Tim Scott (3,2 %) y del vicepresidente Mike Pence (1,5 %).

Desde el Trump National Doral Miami, el expresidente (2017-2021) saldrá este martes para la sede del tribunal, al que accederá por un túnel subterráneo y donde agentes del cuerpo de alguaciles de EE.UU. le tomarán las huellas dactilares, según informó el canal local NBC 6.

Tras la audiencia judicial, que según algunos medios de Miami estará presidida por el magistrado federal Jonathan Goodman, y no por Aileen Cannon, una jueza nombrada por Trump que no obstante es la jueza principal del caso, el exmandatario tomará de inmediato un avión rumbo a Nueva Jersey donde tiene programado un acto de recaudación de fondos para su campaña presidencial.

Este lunes, un grupo de medios de prensa presentó una solicitud formal al tribunal federal de Miami donde Trump será imputado para que permita hacer una "cantidad limitada" de fotos y videos dentro del edificio.

Tratándose de "la primera acusación federal presentada contra un ex presidente de los Estados Unidos", medios como Reuters, AP, Bloomberg, The New York Times, Los Angeles Times, NBC Universal, CBS, NPR, Telemundo, Univision y otros también pidieron que sean suministrados los audios de la comparecencia de este martes y de las futuras audiencias del caso.

"Este es un caso de excepcional interés público para todo el país y más allá", subrayan los medios.

La Fiscalía alega que Trump "se esforzó por obstruir las investigaciones del FBI y del gran jurado y ocultar la retención de documentos clasificados".

Además de Trump está procesado uno de sus asistentes, Waltine Nauta, que supuestamente ayudó en el manejo de los documentos.

El expresidente dijo este lunes en una entrevista que con Joe Biden en la Presidencia hay una "regresión" de la democracia y un sistema de justicia de "doble rasero".

Trump contestó así a sendas preguntas hechas por la periodista Carinés Moncada, del grupo de medios en español Americano Media, de tendencia conservadora, que le entrevistó en directo por teléfono, después de su llegada a Miami para la cita de este martes con la Justicia.

"Me persiguen a mí para ocultar la corrupción de Biden", subrayó.