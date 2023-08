¡Impacto en el conflicto Ucrania-Rusia! ¿Fue un misil ruso la causa del accidente aéreo de Prigozhin?

Las autoridades rusas informaron de la apertura de un caso penal para esclarecer el siniestro. Mientras, algunos familiares de los wagneritas señalaron en declaraciones al portal Fontanka que no se creen la muerte de Prigozhin, cuyo cuerpo aún no ha sido identificado.

“EL MEJOR EN EL INFIERNO”

El propio Prigozhin, que estaba siendo tratado de un cáncer de estomago, según la prensa occidental, habló en varias ocasiones sobre su posible muerte.

“En los últimos diez años he pasado un centenar de veces por momentos cuando me tenían que matar, pero eso no ocurrió. Me tomo la vida con filosofía”, dijo el jefe de Wagner en una entrevista concedida en mayo pasado.

Un mes antes de la rebelión armada del 23-24 de junio, Prigozhin aseguró que no temía por su vida.

“En lo que respecta a las amenazas a la vida y la libertad, hay que hacer lo que hay que hacer y que pase lo que tenga que pasar”, dijo.

En otro vídeo reciente, preguntado sobre la muerte, el jefe de Wagner respondió: “Todos iremos al infierno, pero ahí seremos los mejores”.