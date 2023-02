Influenciadora afrocubana se 'despacha' en contra de la vicepresidenta Francia Márquez

“Resulta que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, va a Cuba y agradece por la paz, la paz en la cual el desgobierno cubano ha influido en Colombia. Y yo tengo una pregunta como negra cubana, porque están tratando de impulsar la liberación del negro bajo el comunismo y cómo el comunismo es tan bueno, tan maravilloso y tan pacífico, ¿por qué no le preguntamos a la familia de Berta Soler, de Maykel Osorbo o de Luis Manuel Otero Alcántara? Ellos también son negros, y pregunto: ¿tendrán paz ellos siendo presos políticos en condiciones inhumanas?”.

Esas fueron las palabras de la influenciadora afrocubana Grecia Ordóñez quien, a través de un video de Tik Tok, rechazó que Márquez defendiera la participación de Cuba en la construcción de paz de Colombia, dada la situación de los presos políticos en la isla.

“Cuba ha contribuido enormemente a que Colombia avance la Paz Total. Seguimos juntos en ese propósito de devolverle a nuestro pueblo la dignidad, la justicia social y la paz”, dijo la Vicepresidenta y enfatizó: “Cuba, país hermano, Colombia está con ustedes. Acompañamos la demanda de levantar el bloqueo”.

Después, a través de su Twitter, Márquez reiteró su pronunciamiento y señaló que “no es justo que un país como Cuba, que tanto ha aportado a la paz de Colombia, haga parte del listado de países que apoyan el terrorismo. Hoy, desde La Habana, manifiesto mi respaldo a esta nación insular, para que sea retirada de dicho listado”.

Además, Ordóñez agregó: “¿Por qué no le preguntamos a los negros de barrios como El Moro, esos barrios marginales en donde empujaron a todos los negros a estar? En Cuba, sí, en Cuba, ese mismo país, señora Francia Márquez que usted dice que ha traído tanta paz a Colombia. ¿Cómo uno puede ser candil de la calle y oscuridad en su propia casa? ¿Cómo se puede traer paz a los negros de otro país, pero no a los negros de tu propio terruño? ¿Cómo se puede coaccionar, adoctrinar, encarcelar y violar los derechos de los negros, de todos los humanos en una isla, pero después ir a un país como Colombia y ayudar a ejercer y a traer paz? ¿Cómo es que Cuba se convirtió en el Santa Claus de Latinoamérica, pero mata, encarcela y viola a su propio pueblo? ¿No les parece eso hipócrita? Me parece bastante hipócrita”.

Así como la cubana, las reacciones en Colombia no se hicieron esperar y desde la oposición también rechazaron la visita de la Vicepresidenta a la isla y los pronunciamientos en defensa de la misma. Una de ellas fue la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien calificó como “impresentable Francia Márquez en una Feria del Libro en Cuba, donde se persigue y castiga la libertad de expresión”.

Asimismo, su copartidaria y también senadora Paloma Valencia mencionó en su cuenta de Twitter que: “Van a Cuba y celebran la libertad, van a Venezuela y celebran la democracia, y dicen que Colombia es como el estado Nazi”, en alusión también a una comparación que hizo el presidente Gustavo Petro entre el Holocausto alemán y el genocidio de la Unión Patriótica en Colombia.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez también dijo que “veíamos a la vicepresidenta Francia Márquez desde Cuba diciendo que, justamente, el Gobierno de ellos admira mucho el Gobierno cubano. Yo pienso todo lo contrario, yo creo que el modelo cubano no es de admirar. Es una dictadura, violación de Derechos Humanos, generación de pobreza, todo lo que hemos visto alrededor de esto”.