$!¡Insólito! Le dio dinero a un indigente en el supermercado y se enamoró de él

El hombre en cuestión, llamado Macauley Murchie, se negó a aceptar su amable oferta. Pero no se olvidó de ella y cuando vio que salía de comprar, fue de inmediato a ayudarla con las bolsas pesadas.

“Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero pero no lo aceptó», recordó la mujer. Y sigue: “Entré y continué haciendo mi cosas, pero no podía dejar de pensar en él”, comentó. Cuando terminó en el supermercado, lo buscó nuevamente e insistió con ayudarlo de todos modos, pero el hombre se negó. “Fue cuando me preguntó si necesitaba ayuda para poner mis cosas en un taxi, y le dije que sí”, confió.

“Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí. Fue muy amable”, dice la mujer con la certeza de quien disfruta de haber hallado al amor de su vida.

No solo siguió un cambio de look sino también de hábitos y de forma de vida. “Tuvimos varias citas, finalmente se afeitó la barba, se puso dientes nuevos y consiguió un muy buen trabajo”, enumera y jura que jamás se separaron desde entonces.

“Estamos muy contentos de que nuestros caminos se hayan cruzado y creemos que todo sucede por una razón. Él hizo mi vida mucho mejor y ahora no puedo imaginarme sin él”, agregó Jasmine.

Desde que publicó los videos, en conjunto acumulan más de siete millones de visitas y una cantidad enorme de comentarios de usuarios conmovedores.