Inteligencia artificial podría ser usada para detectar contagiados por coronavirus de manera más ágil

De acuerdo con Andrés Cuestas, gerente de Predicto, aseguró que “la piel de los humanos tiene un alto coeficiente de una propiedad llamada emisividad, lo que permite integrar tecnología de verificación infrarroja con dispositivos radiométricos ya que la piel trasmite con buena capacidad de intensidad de señal radiación infrarroja”. Es decir, con una con una cámara especial, sin contacto, Predicto puede detectar si en frente hay un humano, su género edad y temperatura facial máxima. Esta información pasa por un motor de reconocimiento facial que finalmente almacena un modelo matemático del rostro de la persona y la temperatura capturada.La cámara es capaz de escanear sin intervención humana una persona cada 15 segundos. “No sería necesario exponer a una persona para capturar la temperatura y el modelo de reconocimiento facial podría controlar si tuvo accesos o no a un determinado sitio, adicionalmente a los termómetros infrarrojos tipo pistola que están siendo usados el sistema toma la temperatura simultáneamente hasta en 4800 puntos lo que nos permite comprender mejor los patrones térmicos faciales además rastrea la máxima temperatura de una fracción del barrido de puntos garantizado que es la máxima dentro del campo de detección, algo muy útil ya que la fiebre es uno de los síntomas que primero se presentan”, explicó Cuestas.De acuerdo con el gerente de Predicto, esta tecnología es rápida y segura no representa ningún riesgo para la persona que está siendo medida ya que la cámara únicamente captura las señales infrarrojas de temperatura emitidas por el rostro de la persona y no emite ninguna señal.“Cuando la solución detecta algo fuera de parámetros tiene capacidades de alerta de contacto por llamadas telefónicas automatizada, envía un SMS con una fotografía de la persona que ha sido identificada con fiebre a las personas responsables”, explicó el gerente. Una función que se agregará en las próximas semanas tiene la capacidad de preguntar verbalmente a la persona por otros síntomas y consolidar esta información la base de datos central uniéndola a la de reconocimiento facial como de información térmica capturada para hacer trazabilidad en función del tiempo de la temperatura de las personas a medida que avanzan los días.“Estas ideas demuestran que las máquinas pueden ayudar en una parte de la identificación en este tipo de situaciones al relevar de tareas de riesgo a los humanos” comentó Cuestas.