Israel derriba dron que volaba hacia su territorio desde el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han derribado este viernes un dron que volaba hacia Israel desde el sur de Líbano en el marco de los recientes lanzamientos en la víspera entre las partes, atribuidos al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con presencia en la zona.

"Las fuerzas de las FDI identificaron un dron que cruzaba del territorio libanés al territorio israelí el día de hoy en el área del asentamiento de Zerait y lo derribaron. El dron fue monitoreado por el sistema de control durante todo el incidente", han indicado en un comunicado en su perfil oficial de Twitter.

Esto se produce en el marco de las recientes tensiones en la Explanada de las Mezquitas, en pleno mes de Ramadán, coincidiendo además con el Pésaj, la Pascua judía, y tras varios intercambios de misiles entre la Franja de Gaza e Israel, así como de presuntos miembros de Hamás, según la parte israelí, desde el sur de Líbano.

De hecho, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha pedido este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que condene todos estos lanzamientos desde la Franja y desde Líbano "contra israelíes inocentes", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La acción del Gobierno ante los misiles disparados desde territorio libanés ha despertado críticas entre los seguidores del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien se ha apresurado a recalcar que las decisiones no las toma por su mano.

"No hay duda de que tengo cierta influencia, pero ciertamente no es suficiente y, a menudo, me siento frustrado por ciertas decisiones (que se toman)", ha señalado, agregando que "derrocar al Gobierno no es una opción", ya que "con todas sus deficiencias" es mejor que el Ejecutivo anterior.

Por otro lado, en un intento por relajar las tensiones en la región, altos oficiales militares israelíes se han reunido este viernes con el jefe de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (la FINUL), Aroldo Lázaro, según un mensaje publicado en Twitter por la cuenta oficial del Ejército israelí.

En las últimas horas, Israel ha cancelado las alertas aéreas para las comunidades del sur entre indicios de una reducción de las hostilidades.