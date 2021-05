Egoitz Gago, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, recuerda que el conflicto no es nuevo y es posible que mientras no haya una solución a las cuestiones pendientes de ambas partes que conduzcan a negociaciones sinceras, seguirá por mucho tiempo.

Violencia que no se había visto desde la última guerra en Gaza, en 2014, con el riesgo latente de desatar otra a gran escala.

Efectivamente, Gago explica que la Franja de Gaza no solo está bajo control de Hamás, sino que tampoco se lleva bien con la Autoridad Nacional Palestina, que preside Mahmud Abás. Sin contar que está de facto aislada del resto del mundo.

La ocupación, la raíz del problema

Jerusalén ha sido un tema sensible para ambos pueblos, donde el 40% de su población es palestina. Se acusa igualmente a la ultraderecha israelí de no querer perder el control territorial, mientras los palestinos denuncian una “judaización” de Jerusalén.

En ese sentido, Montero asegura que el detonante de la actual crisis no se inició con el cohete que lanzó Hamás. Se inició con el intento israelí de despojar a familias palestinas de sus casas en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalén Oriental que lo han habitado por décadas, para entregarlas a colonos judíos.

Otro analista internacional, Alexander Montero, opina que no hay que reducir la confrontación entre Israel y Hamás, sino también con el pueblo palestino, de lo contrario, según él, sería una “lectura miope” de la crisis.

No hay garantía de nada

En la medida en que Israel pueda administrar la amenaza que representa Hamás, el analista internacional advierte que operaciones de este tipo se van a dar, recordando que esta es la quinta ofensiva armada de los últimos 13 años entre ambos bandos.

No hay absolutamente nada que garantice que la confrontación no se repetirá, porque “Israel tiene una tradición de prometer cosas y no cumplirlas”, apunta por su parte Gago.

Especialmente, según el docente universitario, cuando la situación es importante para sus intereses, como por ejemplo expulsar a palestinos de sus territorios cuando las dos comunidades ven a Jerusalén como su capital religiosa.

Si bien el cese de hostilidades entre ambas partes se logró gracias a la mediación egipcia, no se sabe qué tan efectivo y tan sólido será, menciona por su parte Jaime Rosenthal, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien lo considera muy frágil y en cualquier momento pueden estallar nuevos enfrentamientos.

Entre otras cosas, cita que Hamás no controla totalmente la Franja de Gaza, que allí hay otros grupos que no están necesariamente comprometidos con esa tregua, refiriéndose a la Yihad Islámica.

Rosenthal también cree que Hamás, al que Israel cataloga como un grupo terrorista, encontrará siempre una excusa o una circunstancia para subir el nivel a la confrontación y provocar esa reacción israelí.