$!Jon Fosse, el brillante escritor que conquistó el Nobel de Literatura 2023

“Me convertí en una marca, eran unas circunstancias increíbles, viaje tras viaje, aeropuertos, nuevos hoteles, a menudo solo; estreno tras estreno por todo el mundo. Viví así unos 15 o 20 años. Fue demasiado. Yo soy tímido y para poder aguantar todo lo social relacionado con esto, bebía”, confesó en una entrevista hace cuatro años con Aftenposten, principal diario noruego.

Fosse acabó internado en un hospital y decidió dejar la bebida y el teatro para concentrarse en la narrativa durante la última década, en la que ha escrito varias obras reputadas.

Uno de sus trabajos más reconocidos en prosa es “Trilogien” (Trilogía, 2014), una saga de amor y violencia con referencias bíblicas que le valió el premio del Consejo Nórdico, predecesora de su obra magna “Septologien” (2021), una novela de 1.250 páginas escrita en forma de monólogo y en la que el protagonista, un artista anciano, habla consigo mismo.

“Estoy abrumado, muy contento y agradecido. Este galardón premia la literatura que ante todo quiere ser literatura sin tomar otras consideraciones. Y es un premio para el ‘nynorsk’”, señaló Fosse en un comunicado distribuido por su editorial noruega.

En declaraciones al canal noruego TV2, el galardonado ironizó con el hecho de llevar tiempo en las quinielas: “Hace unos diez años que estoy en las discusiones sobre el Nobel, así que estoy acostumbrado a los nervios al respecto. Pero como estoy acostumbrado a que no me lo den, que me lo hayan dado vino como algo inesperado”.

Fosse es el cuarto noruego en ganar el Nobel de Literatura, casi cien años después del último premiado en ese idioma, Sigrid Undset (1928), y una rareza en un galardón que ha distinguido a 120 autores y en los que hay un claro dominio de la lengua inglesa (31) por delante de la francesa (15), alemana (14) y española (11).

Al igual que el resto de los Nobel, el premio de Literatura está dotado este año con 11 millones de coronas suecas (algo menos de un millón de dólares).

La ronda de ganadores continuará mañana con otro de los Nobel que más atención genera, el de la Paz, el único que se otorga y entrega fuera de Suecia, en Oslo.