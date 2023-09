Juez le prohibió a Trump hacer amenazas e intimidación en el caso de la boleta electoral de 2024

Un juez le prohibió al ex presidente Donald Trump hacer amenazas relacionadas con una demanda que busca eliminarlo de la boleta electoral para las elecciones presidenciales de 2024 en Colorado.

El grupo de vigilancia liberal Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW) presentó una demanda a principios de este mes para bloquear a Trump como candidato en 2024 en Colorado, basándose en una cláusula de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a cualquier persona que "participó en una insurrección o rebelión" después de prestar juramento de su cargo, presentarse nuevamente a un cargo público.

La jueza del Distrito de Denver, Sarah B. Wallace, otorgó el viernes la solicitud de CREW de emitir una orden que prohíbe a Trump hacer amenazas o intentar intimidar a cualquier persona involucrada en el caso. Dijo: "Comprendo al 100 por ciento las preocupaciones de todos por las partes, los abogados y, francamente, por mí y mi personal, en función de lo que hemos visto en otros casos", según la Associated Press.

Le puede interesar: Uruguay retomará vuelos directos a Miami a partir de noviembre

El abogado de Trump, Scott Gessler, ex secretario de estado de Colorado, aparentemente se opuso a la orden argumentando que las amenazas e intimidaciones ya son ilegales, al tiempo que señalaba que el caso era el foco de un "debate político sólido" de ambos extremos del espectro político.

En un comunicado enviado por correo electrónico al medio estadounidense Newsweek, Gessler afirmó que la orden emitida no estaba dirigida específicamente a Trump.

"El juez dejó claro que la orden de protección se aplicaba a todos por igual y no estaba dirigida al presidente Trump", dijo Gessler. "De hecho, eliminó específicamente algunas partes propuestas para mostrar que la orden no estaba dirigida específicamente al presidente Trump ni a nadie más. Esto no es más que la orden estándar emitida en casos similares de alto perfil".

Trump fue el único candidato nombrado en la demanda presentada por CREW.

Aunque la demanda en Colorado es un caso civil, Trump se ha declarado inocente de 91 cargos graves en cuatro acusaciones penales diferentes este año, argumentando que es víctima de "persecución" política y "interferencia en las elecciones" mientras hace campaña como el principal candidato del Partido Republicano para 2024.

El expresidente no ha sido acusado de insurrección o rebelión en ningún caso. Sin embargo, algunos expertos legales han argumentado que Trump ya no es elegible para ocupar cargos públicos debido a sus acciones relacionadas con el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, ya que la disposición de la 14ª Enmienda no estipula que se requieran cargos o condenas.

Trump arremetió contra la demanda en una publicación de Truth Social a principios de este mes, calificando a CREW de "trastornados por Trump" mientras presumía de sus números en las encuestas y afirmaba sin evidencia que la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, estaba "quizás ilegalmente" trabajando con el grupo en la demanda.

"El grupo que me está demandando en Colorado para intentar ridículamente y de manera inconstitucional mantenerme fuera de la boleta electoral (¡estoy liderando contra DeSanctimonious por casi 50 puntos y venciendo a Crooked Joe, EN GRANDE!), es CREW, el grupo de los 'trastornados por Trump', compuesto por muchos despreciables y grupos como Norm Eisen a través de Brookings o Just Security, Andrew Weissmann, Joyce Vance, y otros", escribió Trump.

Lea también: Condón gigante cubrió el Obelisco de Buenos Aires para anunciar la última temporada de Sex Education

"Ellos están trabajando, quizás ilegalmente, con la discípula de Weissmann, Lisa Monaco, en 'Injustice'", agregó. "Los he estado venciendo durante años, incluyendo los juicios políticos. ¡MAGA!"

La demanda en Colorado es una de las docenas que buscan prohibir a Trump como candidato en 2024 basándose en la misma cláusula de la 14a Enmienda.

Se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida si acepta un caso similar presentado por el candidato presidencial republicano de última hora, John Castro, la próxima semana, lo que podría aclarar la cláusula y determinar si Trump puede ser prohibido bajo la misma.