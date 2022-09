La crisis energética que afecta a Europa, en medio de la guerra

La guerra que vive Rusia y Ucrania desde el pasado 24 de febrero no solo ha afectado a las comunidades de estos dos territorios, sino a los demás países de Europa que han padecido los estragos de manera indirecta.

Las razones, de acuerdo con lo que dicen expertos consultados por Vanguardia, se deben a la gran crisis energética que se ha generado por cuenta de los altos costos del gas, el carbón y el petróleo, insumos para el suministro de fuentes de energía.

Además de la guerra, la crisis también se ha acrecentado por la escasa diversificación de fuentes de energía en Europa y la alta dependencia de Rusia. Esto se dio como consecuencia de un acelerado proceso de transición hacia una matriz energética más limpia, propósito en el que Alemania trabaja desde hace aproximadamente 20 años.

A este panorama también se suma el reciente anuncio del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA), Fatih Birol, quien afirma que el mundo está pasando por la primera crisis energética mundial.

Lo preocupante, según Birol y otros expertos, son las grandes dificultades que afrontarán las comunidades europeas por la proximidad del invierno (el primero en medio de la guerra) debido a problemas en la oferta y el alza en los precios. Subrayó la importancia de implementar medidas en la demanda para reducir el consumo y poder enfrentar los desafíos.

Para Jorge Saza, analista económico, uno de los principales problemas que tiene Europa es que ha sido una región que no ha tenido fuentes naturales de energía, también por tener una geografía inusual, lo que ha llevado a buscar otras alternativas como la energía nuclear, que no todos los países la tienen por los antecedentes en Chernobil y Fukushima, que alimentan la percepción de que el riesgo es más alto.

En este mismo sentido, Hugo Guerrero, docente del programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, considera que la Unión Europea está con las manos atadas debido a que no ha podido hacer un tránsito a la autosuficiencia energética de manera eficaz. Y si bien se cree que en este invierno no se va a dar un consumo tan alto como en otros años, todo apunta a que la crisis no se va superar en el corto plazo.

De hecho, Guerrero cree que “estamos en la crisis energética más grande que hayan enfrentado los países europeos en los últimos 40 años”.

De la misma opinión es Juan David Ballén, experto en economía y finanzas, al precisar que existe una escasa diversificación de fuertes de energía en Europa y alta dependencia a Rusia, en parte como consecuencia a un acelerado proceso de transición hacia una fuente energética más limpia como el gas.