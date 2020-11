La destitución de Vizcarra sólo será legítima si hay elecciones libres

Mientras el país sigue conmocionado por la inesperada decisión del Congreso, que abrumadoramente votó por declarar la "incapacidad moral permanente" del ya exmandatario, las dudas y riesgos que ésta supone para la democracia, la vida política, la economía y, en el contexto del embate de la COVID-19, la salud del Perú, comienza a exhibirse con mayor claridad.

Y el panorama no es nada satisfactorio.

Claramente, la medida que hace jefe de Estado a Manuel Merino de Lama, él hasta la fecha poco conocido presidente del Congreso, es impopular. Antes, varias encuestas ya señalaban ese hecho y tras la consumación de la misma, la reacción mayoritaria ha sido de desagrado, sospecha y consternación.

Legitimidad

Como poco, y de origen, el Gobierno de Merino arranca con una severa crisis de legitimidad, más allá del debate legal sobre si los pasos que dio el Parlamento se ajustan a la Constitución o no.

"No goza de legitimidad pues no ha sido electo por los ciudadanos, eso es así. Emerge de una situación en donde los ciudadanos no han intervenido", afirmó a Efe la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Transparencia.

A su juicio, la destitución es consecuencia del "uso por parte del Legislativo de una de sus potestades para la toma del poder político", que habilita que un legislador "que solo obtuvo 5.000 votos asume la presidencia".

Un poco más duro fue Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quien indicó que la vacancia no solo es fruto de la aplicación de "un nefasto artículo de la Constitución", sino que "técnicamente" incumple con ésta.

"La vacancia se da solo porque existe la aritmética. Sólo había que sumar votos, que llegan por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Pero en la Constitución, sólo se puede sacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. En el debate se lo acusó de cualquier cosa, de cualquier tema, con un juicio ético, pero no objetivo", explicó.

Golpe de Estado

Estas tesis se aproximan a las denuncias de "golpe de Estado" y "política podrida" que desde la votación han venido de varios sectores políticos y medios de comunicación, así como de figuras políticas como George Forsyth o Julio Guzmán, precandidatos presidenciales quienes denunciaron "una toma ilegítima" del poder por parte del Congreso.

Sólo han salido en defensa de esta decisión representantes de los partidos que votaron por la vacancia, como Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP) o Podemos Perú (PP), quienes no han dejado de insistir en que el procedimiento se ajusta plenamente a la Constitución.

Cierto es que se cumplieron a la letra los plazos, formas y, sobre todo, el requerimiento de la mayoría cualificada para proceder de 87 votos sobre 130. La moción obtuvo de hecho 105.

Pero dejan de lado que el Tribunal Constitucional está revisando precisamente el alcance de la "incapacidad moral", un concepto vago, diseñado en el siglo XIX para referirse a problemas mentales y no éticos.