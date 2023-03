La guerra urbana engrosa la lista de desplazados en Haití

“Perdí todo lo que tenía en la calle Tiremasse (Bel-air). Me quemaron la casa”, cuenta a EFE Marie-Ange Jules, de 75 años, discapacitada y madre de 7 hijos.

Olvidados por el Estado

En el campo de desplazados situado en Post-Marchand, no lejos de la principal plaza pública de Puerto Príncipe, Champ de Mars, a poca distancia de las zonas de conflicto, conviven adultos de todas las edades, algunos con discapacidades, niños e incluso recién nacidos.

Dicen sentirse olvidados por las autoridades, que no hacen nada por crear un clima de paz en los barrios populares.

Vienen de Bel-air, Delmas 24, Rue Tiremasse y Solino. Aquí, para no perder su sitio, los desplazados colocan sábanas en el suelo, para marcar su territorio.

“Hay que venir por la noche para ver el número real de personas que hay aquí. Dormimos como sardinas”, dice una anciana.

Para alimentar a los desplazados, se recurre a personas de la diáspora, a artistas a los que los comités de jóvenes del barrio de Poste Marchand, creados para gestionar los campamentos espontáneos, piden ayuda.

Madres lloran a sus hijos

Vestida completamente de blanco, Yvonne Pierre (seudónimo) está inconsolable. Se llevaron a su único hijo y lo mataron vivo cortándolo en pedazos el pasado viernes 3 de marzo.

Pierre crió a su hijo “sola, sin padre. He gastado todo mi dinero en él. He pasado muchas calamidades y humillaciones para poder criarlo”, dice esta angustiada mujer, cuya historia conocen todos en el refugio.

“Fueron los enfrentamientos los que me trajeron aquí. Perdí a mi hijo en los combates”, comenta Géralda, de 67 años. No pudo continuar la entrevista. “Cada vez que hablo de ello, me vienen cosas a la cabeza”, añade llorando.

Atrocidad sin paliativos