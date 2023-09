La historia del hombre que dice haber tenido relaciones con Barack Obama en 1999

El controversial presentador estadounidense Tucker Carlson publicó este martes el avance de una entrevista a un hombre que asegura que tuvo relaciones sexuales con Barack Obama en 1999.

En el anuncio, Carlson no identifica a la persona, pero todo indica que se trata de Larry Sinclair, que en 2008 ya había hecho las mismas acusaciones, calificadas en su momento como extravagantes y “sin fundamento” por medios como Político.

Tucker Carlson, férreo contradictor de Obama, mencionó a Sinclair el pasado martes 30 de agosto, en entrevista con The Adam Carolla Show, y dio plena credibilidad a la versión: “En 2008 quedó completamente claro que Barack Obama había estado teniendo relaciones sexuales con hombres y fumando crack”.

“Un hombre se presentó, Larry Sinclair, y dijo: ‘Firmaré una declaración jurada’, y lo hizo. ‘Haré la prueba de detector de mentiras’, y la hizo’. ‘Fumé crack con Barack Obama y tuve relaciones sexuales con él’. Eso, obviamente, era cierto”, dijo Carlson.

Según el presentador, Sinclair habló del asunto por primera vez, ningún medio lo reportó por presiones de la campaña de Obama, que para entonces era senador y aspiraba a su primer mandato como presidente: “Nadie lo reportó, no porque tuvieran escrúpulos sobre el sexo o las drogas, sino porque la campaña dijo que cualquiera que informara sobre esto no tendría acceso a la campaña de Obama.

Lo que dice Carlson no es del todo cierto, pues una búsqueda en Google demuestra que algunos informativos como la agencia United Press International (UPI) sí informaron sobre las acusaciones de Sinclair y el tema fue objeto de discusión en foros de Internet. Lo que sucedió es que, a diferencia de lo que está haciendo Carlson, medios de renombre no le dieron credibilidad y los que informaron al respecto advirtieron que las acusaciones no tenían pruebas.

Este asunto empezó en enero de 2008, cuando Larry Sinclair publicó un video en YouTube en el que aseguraba haber tenido relaciones sexuales con Obama en Chicago, dentro una limosina. En febrero del mismo año, Daniel Parisi, propietario de un portal de información política llamado WhiteHouse.com (no afiliado a la Casa Blanca), le ofreció a Sinclair una suma de dinero a cambio de someterse a una prueba de polígrafo, cuyos resultados fueron evaluados por tres examinadores certificados.

Sinclair aceptó, pero la prueba indicó que estaba mintiendo. Sin embargo, recibió un cheque de 20.000 dólares por parte de Parisi.