"Las bombas nos caían a 150 metros": Testimonio de un médico en medio de la guerra entre Israel y Hamás

"Nos han dicho que no es algo que dependa de los gobiernos nacionales, sino del Gobierno de Israel, que tiene que permitir crear un corredor humanitario. Debería ser para la población gazatí, porque no pueden salir de aquí y están aterrorizados", contó el profesional, quien aseguró que Israel destinó 300.000 soldados alrededor de Gaza.

"El temor fundamental es que entre el ejército israelí. Esto ya es el horror, si entran será no sé cómo explicarlo. Hasta que llegué aquí ayer tuve mucho miedo. Estábamos tumbados en el suelo. No lo puedo describir, era estremecedor escuchar el llanto de los niños cada vez que una bomba caía cerca. No daba tiempo, pese a los avisos. La gente sale a la calle, pero sigue habiendo peligro y además no tienen a dónde ir", contó el médico.