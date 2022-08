Le regalaron un carro por su graduación y lo estrelló a los 2 kilómetros

Gracias a un video que se ha convertido en toda una tendencia en TikTok, se pudo conocer el triste desenlace de un joven mexicano que luego de recibir un auto como regalo de graduación, a tan solo dos kilómetros de conducirlo, lo chocó.

Resulta que el recién egresado y protagonista del video, Fernando Ayala, publicó en TikTok el tremendo regalo que le habían dado por su graduación. Con lo que él no contaba era que esa alegría le iba a durar muy poco.

Después de aparecer totalmente eufórico y emocionado por obtener lo que él más quería: un auto, a tan solo dos kilómetros de manejarlo, lo estrelló. Pues luego de una segunda toma que dice ‘2 Kilómetros después’, se ve el mismo carro solo que sin la defensa trasera y con las luces delanteras destruidas.

Actualmente el video ya supera las 350.000 reproducciones en TikTok. Aparte de ser todo un acontecimiento viral, los usuarios de la red social reaccionar a lo sucedido, dejando comentarios como estos:

“Al menos sé que no fui el único al que le pasó”, “Yo tuve uno y por poco me pasa”, “No digo nada porque podría ser yo”, “Definitivamente los ricos no saben el valor de las cosas”, “De no creer”, son algunos de los comentarios que dejó el choque.