$!Lituania investiga “secuestro” de un avión por Bielorrusia para arrestar a opositor

La Fiscalía lituana anunció hoy la apertura de una investigación criminal después de que las autoridades bielorrusas desviaran al aeropuerto de Minsk un vuelo de la aerolínea Ryanair que volaba de Atenas a Vilna, incidente que calificó de “secuestro” y al que se suma la desaparición ilegal de personas.

Tras el aterrizaje del aparato en Minsk las autoridades detuvieron al periodista disidente bielorruso Roman Protasevich, de 26 años, y a su novia, la rusa Sofia Sapega, estudiante en una universidad lituana.

Además: El presidente bielorruso no cederá el poder

Otras cuatro personas, que podrían ser agentes bielorrusos que seguían al periodista desde Atenas, tampoco prosiguieron el viaje a Vilna.

Un ciudadano francés explicó a periodistas anoche a la llegada del avión al aeropuerto de Vilna que Protasevich, sentado dos filas delante de él, entró inicialmente en pánico cuando el piloto anunció que el aparato aterrizaría en Minsk.

“Gritaba y discutía con las azafatas, diciendo que no, que no podían aterrizar. Después ya no estaba atemorizado ni enfadado”, explicó el viajero en declaraciones recogidas por el portal de noticias lituano 15min.

Agregó que los pasajeros tuvieron que permanecer cerca de siete horas en una zona del aeropuerto de Minsk, donde tuvieron acceso a comida y bebida, pero no pudieron ir al baño.