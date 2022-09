"Lo de matar lo dejamos a las bestias": el papa sobre la ley de Eutanasia

"Matar no es humano, si tú matas con motivaciones, al final se matará más. Lo de matar lo dejamos a las bestias", señaló tras considerar que Occidente "no está en este momento a nivel más alto de ejemplaridad", porque "ha tomado algunos caminos equivocados" como "la injusticia social".

Según la entrevista trascrita que ha publicado Vatican News, el Pontífice mencionó a España cuando le han preguntado si piensa que la pérdida de valores morales, por ejemplo, con la introducción de la eutanasia, amenaza la existencia de Occidente.

"Me pregunto qué le ha pasado a Occidente, que se olvida de acoger (a los emigrantes), con lo que necesita a las personas ante la baja natalidad", respondió.

"En España y en Italia, pero sobre todo en España, hay muchos pueblos vacíos con 20 viejecitas. ¿Por qué no hacer una política para insertar ahí a emigrantes, acogerlos e integrarlos? No. Se les deja en la costa. Hay una incapacidad de comprender sus valores", aseguró.

Con su regreso a Roma, el Papa concluyó el 38º Viaje Internacional de su pontificado que lo llevó a Nur Sultán (capital de Kazajistán), del 13 al 15 de septiembre, para participar en el VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.

El avión de Ita Airways que trasladaba al Papa, junto al séquito papal y a los periodistas que lo acompañaban, aterrizó en Roma, a las 20:01 horas, de este jueves 15 de septiembre, procedente de Kazajistán.

Oportunidad al diálogo en Ucrania, aunque no guste

El Papa reconoció que el diálogo puede no gustar, ya que "es difícil entender el diálogo con los países que han empezado la guerra, pero no hay que descartarlo. Hay que dar la oportunidad del diálogo a todos. Siempre hay la posibilidad de que con el diálogo se cambien las cosas, al menos para ofrecerle otro punto de vista”.

Francisco también ha concebido que la entrega de armas a Ucrania "es una decisión política que puede ser moralmente aceptable, si se hace con las condiciones de moralidad" pero también ha dicho que "puede ser inmoral si se hace con intención de provocar más guerras, o vender más armas, o dar salida a las armas que no necesito".

"Defenderse no es solo lícito. Es también una expresión de amor a la patria. Quien no defiende algo es porque no lo ama. Sin embargo, quien defiende algo es porque lo ama", ha afirmado Francisco durante la rueda de prensa.

Además, ha recordado todas las guerras que hay en este momento en el mundo: "¿Cuántas guerras hay en curso? La mencionada Ucrania-Rusia; ahora Azerbaiyán-Armenia, el Cuerno de África, Mozambique, Eritrea, Etiopia, Myanmar con este pueblo que sufre y que amo tanto, los Rohinyá (...) ¡estamos en Guerra Mundial, por favor! Yo me pregunto hoy si tenemos el corazón educado para llorar de alegría cuando vemos la paz", ha subrayado Francisco.

El Papa, sentado en una silla ante los periodistas al fondo del avión debido a sus problemas de rodilla, también ha sido preguntado sobre la situación en Nicaragua y los problemas que están sufriendo los católicos. Así, ha asegurado que "hay diálogo (con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua) porque es necesario resolver problemas".

"En Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el Gobierno", ha concretado. El Papa ha manifestado que "hay problemas y hay que resolverlos" y ha deseado en este sentido que puedan regresar al país las misioneras de la Caridad, congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta, "porque son revolucionarias, pero revolucionarias del Evangelio y se necesitan mujeres como ellas".

"Hay cosas que no se entienden, que no se asimilan, pero nunca hay que detener el diálogo", ha agregado, tras calificar de "incomprensible" la expulsión del nuncio (Waldemar Stanislaw Sommertag), que es "un buen hombre que ahora ha sido nombrado en otro país".

