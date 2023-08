Su vida amorosa: El rey ha tenido cuatro esposas y siete hijos de sus diferentes matrimonios. Se casó por primera vez en 1977 con su prima hermana Soamsawali Kitiyakara, con quien tuvo una hija. Se divorció en 1993 y se casó con una actriz tailandesa, Yuvadhida Polpraserth, con quien tuvo cuatro hijos. Se divorció en 1996 y se llevó a sus hijos a vivir con él. En 2001 se casó con Srirasmi Suwadee, una ex camarera, con quien tuvo un hijo. Se divorció en 2014 y la despojó de sus títulos y privilegios. En 2019 se casó con Suthida Tidjai, una ex azafata y general del ejército, a quien nombró reina. Ese mismo año nombró a una concubina real, Sineenat Wongvajirapakdi, una ex enfermera y piloto militar. Sin embargo, meses después la despojó de sus rangos y honores por deslealtad. En 2020 la perdonó y la restituyó en su posición.