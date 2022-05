López Obrador defiende labor de búsqueda pese a más de 100.000 desaparecidos

“Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, y a buscar fosas clandestinas”, aseveró el mandatario en su conferencia diaria en el Palacio Nacional.

López Obrador recibió cuestionamientos porque este lunes el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Rnpdno, contabilizó más de 100.000 personas no localizadas desde 1964, desde que hay registro.

Aunque el mandatario culpó a los gobiernos anteriores de la crisis de violencia, los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que casi un tercio de las desapariciones vigentes han ocurrido desde que asumió el poder, en diciembre de 2018.

“Puede ser que los buscamos y que antes no, es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a clasificar”, justificó López Obrador.

Familias de desaparecidos se han manifestado en semanas recientes para denunciar que López Obrador ha incumplido su promesa de reunirse con ellas y apoyarles.

“Siempre me he reunido con ellos. Sí (se mantiene ese compromiso) y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos”, respondió ahora el presidente cuestionado al respecto.

López Obrador también atribuyó las desapariciones a la “guerra contra el narco” del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Por ello, cuestionó a los medios por no reportar más sobre los presuntos estragos de ese episodio.

“No se debe olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico, y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían, entonces nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo sin ocultar nada”, subrayó.

Las desapariciones son un reflejo de la violencia generalizada en México, que registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.