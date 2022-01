$!López Obrador dice en video que está bien tras dar positivo de nuevo a COVID-19

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que se siente “muy bien” tras dar positivo para COVID-19 ayer, según dijo en un video difundido durante su habitual rueda de prensa diaria.

“Estoy ronco, afónico (...) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, afirmó en el video.

Al mandatario se le notó una voz rasposa, como ocurrió el lunes cuando se presentó con los mismos síntomas, y sin mascarilla, frente a la prensa.

En su intervención telemática, López Obrador se tomó la temperatura con un termómetro infrarrojo (en forma de pistola) y aseguró que solo tiene 36,1 grados, además de 96 en oxigenación en la sangre, ambos niveles considerados normales.

El presidente, que ha dado positivo por segunda vez en casi dos años, aseguró que tiene ardor en la garganta y un poco de dolor de cuerpo, que ha tratado con paracetamol.

“Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto, yo diría que el virus va de salida”, declaró en la mañana de ayer.

López Obrador apareció ayer en su conferencia con síntomas de catarro, esto una semana después de haber estado en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo el viernes pasado.

Ese día el presidente mexicano se negó a realizarse el test, porque, según aclaró, no presentaba síntomas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lo contrario.

México vive una oleada de contagios tras las Navidades y con la llegada de la variante ómicron, y el pasado sábado el país registró un nuevo récord diario de contagios con 30.671 casos de COVID-19.

Además, el país superó el viernes la cifra de los 300.000 muertos oficiales por el COVID-19, manteniéndose como la quinta nación con más fallecimientos por la enfermedad en el mundo.