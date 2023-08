Los detalles de cómo el español Daniel Sancho mató y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta en Tailandia

Con el paso de los meses se conocieron de manera personal y tuvieron relaciones sexuales. Arrieta empezó a confiar en él y le dio 10.000 euros para abrir un restaurante en España. También le dio una tarjeta de crédito. Sancho dijo también que intentó terminar su relación con Arrieta, pero no lo aceptó.

En la habitación, Arrieta se le insinuó y le pidió sexo. Luego golpeó a Arrieta una vez en la cara, dejándolo inconsciente. Arrastró al colombiano al baño y le tiró agua, pero no recuperó el conocimiento. Esperó alrededor de una hora antes de cortar en pedazos a la víctima Arrieta, y le tomó alrededor de tres horas completar el desmembramiento.

Aparece la bolsa tirada al mar en la playa. Contiene la cabeza y los brazos de Edwin.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", confesó a la prensa española.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos... Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", agregó.