$!Los favoritos a ganar la Fórmula 1 este año

Las modificaciones de diseño para esta temporada no serán muy significativas, por lo que, si Red Bull y Ferrari optimizan sus diseños y ajustan mejor sus presupuestos a las estipulaciones de la FIA, los campeones de este año podrían encontrarse entre estas dos escuderías. En cuanto al presupuesto, este es un problema que va creciendo cada año, ya que, por ejemplo, Red Bull, la escudería que es actualmente campeona, no respetó los límites impuestos por la FIA.

Asimismo, Ferrari también remontó su imagen competitiva y volvió en grande a las pistas, luego de varios años de recesión, gracias a estas nuevas implementaciones. Pero no les bastó con estas mejoras, debido a que sus motores tenían problemas con el turbo, que se recalentaba, lo que dejó a Leclerc y Carlos Sainz a medio camino en muchas carreras.

¿El duelo dentro del equipo de Red Bull marcará la diferencia este año?

Según lo explicado anteriormente, el próximo campeón se podría encontrar entre Checo Pérez y Max Verstappen, si es que el mexicano quiere comenzar a competir en grande y desea dar el salto a ser el piloto principal. Por lo tanto, las principales apuestas de las casas deportivas se enfocan entre estos dos pilotos.

¿Cuánto están pagando las apuestas deportivas actualmente?

Los pronósticos para la próxima temporada de la F1, por el momento, son bastante inciertos. Esto se debe a que todavía las escuderías no han hecho las presentaciones de los vehículos y, por lo tanto, los expertos no pueden ver las pruebas de pista y su desempeño. Como ya se mencionó, la forma en la que afrontan este desafío los ingenieros es el punto determinante que les permitirá a los pilotos ser realmente competitivos o no. Las principales presentaciones se espera que se realicen durante el mes de febrero, a partir de ese momento, habrá más certeza al respecto.