El precio del dólar ha subido más de $240 en las dos últimas semanas, se acerca a $4.000. Sin embargo, si se compara su comportamiento frente a inicios del año pasado, cuando la divisa se encontraba a $3.432,50, se evidencia un aumento en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $552,27. Dicho movimiento se ha visto reflejado en los gastos hormiga, cuyo valor se ha encarecido 16% en este lapso.

Entre los productos que los colombianos han visto aumentar su costo se encuentran la suscripción a The New York Times, la cual tiene un valor mensual de US$1. Una membresía de The Wall Street Journal, que tiene un precio estándar de US$9,99 mensuales, pasó de representar $34.290 a inicios de 2021 a $39.807 hoy.

Un comportamiento similar ha registrado las plataformas de juegos en línea. Las mensualidades de Play Station Plus y Xbox Gold pasaron de costar $23.993 y $34.290, respectivamente, a $27.853 y $39.807 si se tiene en cuenta la tasa oficial con la que se negoció ayer.

Las páginas de streaming, cuya suscripción paga cada mes con su tarjeta de crédito, también han disminuido su valor. En el caso de HBO Max, una membresía mensual hubiese costado $51.453 en enero del año pasado, mientras que actualmente asciende a $59.731. La suscripción a Disney+ y Netflix pasó de representar un gasto de $27.425 y $53.203 para su bolsillo, a $31.838 y $61.763, respectivamente.

Servicios como Apple Music tenían una tarifa mensual de $34.290 en enero y ahora aumentó a $39.807 debido a la volatilidad de la moneda estadounidense. La mensualidad de herramientas como Kindle y Spotify ahora cuesta $39.847 y $39.807, respectivamente.

Si bien la cotización ha estado explicada especialmente por la recuperación económica global, la inflación, la tasa de intervención de la Fed, el petróleo y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, las dudas y tensiones por los cambios abruptos que pueda surtir el sistema económico colombiano han tocado la TRM.

“La volatilidad de ha venido incrementando por la incertidumbre del momento. Durante las elecciones de Chile y Perú, previo a conocerse el nombre del nuevo presidente, se reflejó el movimiento político en tasas más devaluadas y aumento en primas de riesgo, factores que se van a reflejar en Colombia en el mismo sentido.”, dijo Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana.