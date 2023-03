Para conseguir la certificación en esta norma, las instituciones deben demostrar una serie de buenas prácticas entre las que se incluye competir de forma consistente en el mercado, llevar a cabo acciones de mejora continua, satisfacer las necesidades de más clientes o usuarios y trabajar en procesos internos más eficientes, entre otras buenas prácticas.

En palabras del presidente Dr. Roger Carrillo Campo “Sin duda, este fue un trabajo en equipo, que permitió que, desde la junta directiva, jefes de área y funcionarios, se enfocarán en el mejoramiento de estrategias y pusieran a andar nuevos mecanismos para optimizar la capacidad de respuesta”.

El buen hacer de Coljuegos no ha pasado desapercibido para los expertos en el rubro de los casinos. Preguntados por ellos, el portal especializado en casinos en línea de Colombia BettingGuide.com declara que “Coljuegos es un referente internacional para los reguladores de juego. Es uno de los mejores ejemplos de cómo un buen regulador hace el juego más seguro para los usuarios, al mismo tiempo que consigue atraer inversión hacia el rubro.”

Cabe destacar que partiendo de la base de la exigencia a los casinos y operadores de juego de demostrar que sus juegos dan resultados en los que no se puede influir y que son solo producto del azar, Coljuegos ha seguido trabajando para llegar más allá.

Por ejemplo, recientemente la institución trabaja en el desarrollo de una Política Nacional de Juego responsable, en la que el objetivo será impulsar a las empresas de juego a identificar comportamientos peligrosos relacionados con la adicción al juego para tratar de evitarlos. En este sentido, los propios jugadores también pueden mejorar sus hábitos y probablemente se fortalecerán las posibles medidas que un jugador puede tomar para limitar su juego o incluso no volver a jugar –conocidas en el rubro como autoexclusión-.

En materia económica, las cosas no podrían ir mejor. En su último informe, Coljuegos anunció un crecimiento de su recaudo del 27,5% en enero en comparación con el enero anterior. Esto supone un aporte de $30.615 millones de pesos al sistema de salud por parte de los establecimientos físicos y de $28.803 millones de pesos por parte de las webs de casino online y apuestas deportivas.

Por todo ello, en BettingGuide insisten en que los colombianos no tienen razones para buscar opciones de juego no autorizadas por Coljuegos. “Las garantías de seguridad que ofrece unido a la excelente calidad de los casinos y casas de apuestas colombianos autorizados, hace que buscar otras opciones sea no ya innecesario, sino contraproducente”. Por un lado, un operador legal debe demostrar regularmente que no engaña a los usuarios, si estos tienen un problema pueden reclamarlo y las autoridades colombianas pueden obligarlo a cumplir. Por otro lado, un operador sin autorización suele depender de una empresa internacional, normalmente situada en un paraíso fiscal, a la que será muy difícil hacer cumplir si no se comporta como es debido.

Además, como dice el slogan: “Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”.