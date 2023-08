Los nuevos detalles del accidente aéreo en el que murió Yevgeny Prigozhin

Las fuentes, no identificadas, añaden que el avión no fue derribado con un misil tierra-aire, sino que pudo tratarse más bien de una bomba que explotó dentro del avión Embraer donde viajaban los siete directivos de Wagner y tres tripulantes, o pudo ser “alguna otra forma de sabotaje”.

Responsable de investigación

Desde el Ministerio de Situaciones de Emergencia no han dado más detalles por el momento, aunque no mucha gente confía en que esa versión oficial coincida con lo ocurrido. En sus primeras hipótesis no se encuentra la del ataque terrorista, aunque no van a desechar ninguna opción, ya que creen que el origen del accidente podría deberse a fallos técnicos o humanos.

Se ha nombrado responsable de la investigación a Ivan Sibul, un reputado investigador especialista en accidentes aéreos que ha trabajado durante los últimos años en casos como el que le quitó la vida a Christophe de Margerie, presidente y consejero delegado de la petrolera francesa Total SA, que murió en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo en octubre de 2014 cuando su avión chocó con una máquina quitanieves.