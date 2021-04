$!Lula competiría contra Bolsonaro en las presidenciales tras anularse sus condenas

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mostró su disposición a presentarse a las elecciones de 2022 para disputar el liderazgo al ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien considera un “fascista” y un “genocida”.

En declaraciones realizadas anoche a la emisora argentina C5N y al ser preguntado por la posibilidad de que concurra a unas nuevas elecciones, Lula dijo que “si es necesario y tengo que ser candidato en el 2022 para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro” lo hará.

Estas declaraciones se producen después de que la Corte Suprema de Brasil ratificara ayer la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente, que recupera así todos sus derechos políticos.

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

El exmandatario brasileño señaló que, antes de valorar su participación en un nuevo proceso electoral, deberá “hablar mucho con las demás fuerzas políticas del centro y de la izquierda”, en un proceso similar al que realizó Alberto Fernández para obtener la presidencia argentina.

No obstante, Lula reconoció que no tiene que ser él el candidato progresista: “Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tengo que ser yo obligatoriamente, podemos escoger a alguien que pueda representar los intereses progresistas del país”, precisó.

“Yo nunca pensé que fuéramos a tener en Brasil un presidente de la república fascista y genocida, que es el mayor responsable de la pandemia”, dijo en referencia a la gestión de Bolsonaro sobre la COVID-19, que ha situado a esa nación como una de las más golpeadas del mundo por el virus.

Bolsonaro “solo piensa en los militares y, por eso, yo creo que la democracia va a volver y espero participar en ese proceso que le devolverá a Brasil la esperanza y la alegría”, agregó el exmandatario.