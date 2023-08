Madre de joven que murió en Chile pide ayuda para recaudar $14 millones para repatriar el cuerpo

Un llamado a la solidaridad hace la familia de una joven oriunda de Palmira, Valle, quien falleció tras caer de un edificio, ubicado en Santiago de Chile, pide ayuda para repatriar el cuerpo.

De acuerdo con la información, la mujer de 22 años, identificada como Lindsay Stephanye Utima Astaiza, cayó desde el piso 14, en hechos ocurridos el pasado sábado 12 de agosto, en horas de la noche.

En diálogo con RCN Radio Cali, María Edith Astaiza, madre de la vallecaucana, relató que las autoridades chilenas investigan a la pareja sentimental de su hija, quien había sido denunciado por violencia intrafamiliar y la había agredido en reiteradas ocasiones.

“Yo no he recibido ningún tipo de información de las autoridades. Pero sí sé que están investigando a la pareja sentimental. El chico me dijo que lo estaban investigando a él, porque ya estaba demandando por agresión, ellos, tenían una vida complicada, en los pocos meses que estuvieron allá peleaban, la última vez la agredió bastante”, indicó Maria Edith.

De acuerdo con el relato de la madre “ella se fue para Chile el 29 de octubre del año 2022 con el niño; ella se fue con el fin de buscar un mejor vivir para ella y para su hijo, con alguien que la esperaba allá. Ella estaba con el niño, ella me decía que no salía del apartamento por el niño”, añadió.

Relató la progrenitora que “el mismo sábado, hablamos por videollamada. Ella me llamó, estaba contenta, sonrió, habló con los hermanos, con una tía mía. Ella le dijo a mi tía que estaba bien, y que estaba en proceso para que le permitieran ingresar el niño al jardín para que ella pudiera trabajar. Ella decía que quería trabajar para ayudarme a mí y a sus hermanitos”.

Llamado a la solidaridad

La familia de la joven pide ayuda del Gobierno local, departamental y nacional, para viajar a Chile a traer a su nieto y repatriar el cuerpo de su hija, “para brindarle cristiana sepultura”.

“Estamos recogiendo fondos para poder viajar; me dicen que repatriar el cuerpo de mi hija cuesta $14 millones. Lo más importante es que yo pueda viajar para recuperar a mi nieto, de dos años. Le pido al gobierno y a las personas que me puedan ayudar a traer el cuerpo de mi niña y poderle brindar cristiana sepultura en su tierra”, finalizó María Edith.