"Mañana es el último día y todavía no ha sido liberado", familiares de bebé secuestrado por Hamás

"La razón por la que estamos hablando hoy es porque mañana es el último día del alto el fuego del actual acuerdo que Israel tiene para liberar a los rehenes y todavía no han sido liberados", dijo Ofri Bibas, hermana de Yardén Bibas, en una rueda de prensa virtual, en la que aclaró que el nombre del bebé no está entre los cautivos que se prevé regresarán hoy a Israel.

"Todos los demás niños ya han sido liberados. No sabemos dónde están retenidos. Los mantienen bajo tierra. No hay mucha comida para bebés y todo esto hace que estemos muy preocupados por un niño de cuatro años y un bebé de 10 meses que sigue necesitando leche de fórmula como dieta principal. No sabemos nada de su estado", dijo Ofri.

Asimismo, pidió al Gobierno de Israel y a los países mediadores de la tregua -Egipto y Catar- que sus familiares sean incluidos entre los rehenes que se espera que sean liberados. "Exigimos que sean incluidos en la lista de mañana, si no en la de hoy", subrayó.

El Gobierno israelí y el brazo político de Hamás alcanzaron el jueves una tregua de cuatro días que ayer se extendió otras 48 horas durante las que el grupo islamista liberó a 51 rehenes israelíes y 18 extranjeros, a cambio de excarcelar a 150 presos palestinos, todos ellos mujeres y niños.

Se prevé que entre hoy y mañana salgan de gaza otros 20 rehenes en dirección a Israel a cambio de otros 60 presos palestinos.