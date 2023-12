“Me tumbaron tres dientes... me dieron durísimo”: Alex Saab contó las “torturas” en EE. UU.

“La segunda noche (en Cabo Verde) empieza la tragedia: golpes, yo llegué a tener casi todo el cuerpo morado, me cortaron los brazos (...) me echaban alcohol, agua, me ponían la lámpara en la cara”, relató Saab, liberado la semana pasada en un canje por “presos políticos” entre Venezuela y Estados Unidos.

“Me tumbaron tres dientes (...), me dieron durísimo”, siguió Saab, quien fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 para ser enjuiciado por acusaciones de lavado de dinero.

El empresario era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP y en el que se señalaba que había una red de corrupción.