¿Mensaje de otra galaxia? Conozca el misterioso fragmento que encontraron que podría cambiar lo que sabemos del universo

Avi Loeb ha dedicado su vida a investigar la vida en otro planeta, de ahí que algunos de sus colegas científicos cuestionen su inclinación por generar noticias sensacionalistas para promover sus métodos de comprobación de la vida alienígena.

En distintas ocasiones algunos medios especializados en el tema han refutado sus testimonios y posturas, con fuerte argumentos que hacen contra tesis y diferencias a sus fenómenos explorados.

Muestra de ello fue cuando concedió una entrevista en el Daily Mail, donde el físico aseguro haber encontrado material de origen espacial con forma esférica con una composición que no coincide con la de ninguna aleación natural o artificial conocida. Dicho artefacto habría sido hallado en el Océano Pacífico.

El origen de este descubrimiento se remonta muchos años atrás, cuando se encontró un objeto interestelar al que denominaron Oumuamua, que fue captado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Convirtiéndose así el primer objeto hallado proveniente del sistema solar, lo que se volvió casi que una obsesión para Loeb.

Por lo anterior, el reconocido científico, puso en marcha todo un plan para explorar la zona de impacto del meteoro IM1, también conocido como CNEOS 2014-01-08, en una misión que denominaron como Galileo.

“Este objeto se terminó estrellando en Papúa Nueva Guinea en 2014. Tres años después, Loeb afirmaría que Oumuamua, podría haber sido de origen extraterrestre e incluso en 2021 publicó un libro titulado Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” indican en el portal web FayerWayer.