“México es peor que el Darién”: sube cifra de colombianos que migran a Estados Unidos

Leonel cumplió su sueño americano el 3 de marzo. Después de cuatro meses de travesía terrestre desde Manizales a la frontera entre México y Estados Unidos, pisó ese país de forma regular como uno de los escasos beneficiados del programa CBP One que implementó la Casa Blanca para permitir ingresos de migrantes a cuenta gotas pese a que la frontera está cerrada.

Él es uno de los 61.813 colombianos que ha llegado a esa zona limítrofe en lo que va de 2023, un número que equivale casi a la mitad de quienes fueron interceptados en 2022 (130.971) de acuerdo con las cifras oficiales de la patrulla fronteriza CBP.

Arribó con su esposa Carolina, después de dejar a sus hijos de 3 y 7 años al cuidado de la suegra en el Eje Cafetero. Su meta es enviar a Colombia dólares que se multiplican en el cambio a pesos porque las cuentas en la moneda local ya no les estaban dando para subsistir.

Los venezolanos y centroamericanos (hondureños, salvadoreños y guatemaltecos) son los que más llegan a esa aérea intentando conquistar Estados Unidos a cómo dé lugar. Y si bien entre el millón de migrantes que ha reportado la patrulla fronteriza este año los colombianos son minoría, los desplazamientos de los connacionales están superando sus propios récords (ver gráfico). Leonel y Carolina están en esas estadísticas.

“México es peor que el Darién”

El tiempo de viaje es una incertidumbre. Desde Manizales cruzaron por el Tapón del Darién a Panamá y desde allí caminaron y tomaron buses hasta la frontera, pero la mayoría de ese tiempo se la pasaron en México. Solo entrar a ese país desde Guatemala les tomó un mes porque los oficiales de migración mexicanos los detuvieron en cuatro ocasiones. Cada interceptación significaba deshacer los pasos y pasar la noche detenidos.

“El Tapón del Darién no fue una cosa del otro mundo, pero ya México sí fue más forzado. México es peor que el Darién porque no tienes el destino marcado en un solo día, tú no sabes cuánto vas a tardar”, relató Leonel.

Cuando por fin consiguieron entrar allí, viajaron hasta Estados Unidos por un paso irregular, pero la patrulla fronteriza los interceptó y deportó hacia Tijuana. Para rehacer el viaje se necesita dinero y estuvieron tres meses trabajando, ella en una tortillería y él en una taquería, de esas ciudad para conseguir lo que necesitaban para la nueva travesía. Entonces, salió CBP One.

Esa es una plataforma a la que pueden apelar quienes creen que cumplen las condiciones para buscar asilo político en Estados Unidos y que permite el ingreso de 30.000 personas necesitadas de protección internacional cada mes. Es tal la demanda, que el sistema colapsa y este diario conoció casos de personas que se tardaron hasta un mes en conseguir una cita.

La aplicación pide datos personales para agendar una comparecencia ante un juez que determinará si esa persona necesita, o no, protección. Cuando el sistema arroja una cita en los tribunales, los migrantes pueden presentarse en los puestos de control de la frontera para ingresar con el derecho a una permanencia temporal, aunque no pueden trabajar hasta resolver por completo su situación migratoria.

Para conseguir su cita Leonel y Carolina se conectaban al amanecer, de 2 a 6 de la mañana. El sábado 25 de febrero consiguieron su cupo y para el 3 de marzo ya estaban en Estados Unidos. Ellos cuentan su relato desde Los Ángeles, alistándose para viajar a Texas donde quieren instalarse para trabajar y mandar plata a Colombia. Ese, al fin de cuentas y tras cuatro meses en tránsito, es el objetivo por el que persiguieron el sueño americano.