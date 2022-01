México supera los cuatro millones de contagios, pero el turismo sigue llegando

Los focos de mayor contagio son los destinos turísticos de Baja California Sur, en el noroeste, y Quintana Roo, en el Caribe.

El turismo sigue llegando a México al mismo ritmo que se disparan los contagios. No obstante, lo peor hasta ahora llegó en verano, cuando en pleno mes de agosto se llegaron a registrar más de 25.000 infectados en un solo día.

México no ha cerrado sus fronteras en ningún momento, ni solicitó tampoco pruebas obligatorias a los turistas que llegaban en avión. Su población adulta tiene una tasa de vacunación del 88%, pero el aumento de los contagios ha retrasado la vuelta al colegio de los niños en estados turísticos como Baja California Sur y Quintana Roo hasta el 17 de enero.

Además, ha aumentado la realización de pruebas con el objetivo de alcanzar las 23.400 diarias.

El turismo se recupera en México

Realizar trading online en acciones mexicanas del sector turismo es una posibilidad real. Se estima que el sector turismo de México ha perdido unos 18.428 millones de dólares en 2021, más que en 2020 y en 2019. Pese a ello, la Secretaría de Turismo afirma que el sector estaría en proceso de franca recuperación con cifras que resultan alentadoras.

Puesto que el turismo internacional no ha sufrido trabas para viajar a México, el país habría recibido en 2021 unos 31 millones de turistas internacionales, un 28% más que en 2020 aunque un 46% menos que en 2019.

El dato clave para valorar si hacer o no trading online con acciones mexicanas lo da el 7,1% que supondrá el turismo en el Producto Interior Bruto (PIB) del país en 2021. El sector supuso un 6,7% en 2020 y un 8,3% en 2019. Las previsiones son que alcance esos niveles (8,3%) este año.

Otras cifras interesantes son la ocupación hotelera, que alcanzó en 2021 el 45,9%, mejor que en 2020, pero peor que en 2019, y el consumo por turista, que se estima en torno a los 12.266 millones de dólares en 2021, un 12,1% por encima de las cifras alcanzadas en 2020.

Según la Secretaría de Turismo un factor clave en la mejora del sector es la inversión, que a cierre de 2021 había sido de unos 215.579 millones de pesos.

Esto se tradujo en 251 proyectos turísticos y en unos 161.818 empleos nuevos entre directos e indirectos, principalmente en las zonas de Nayarit, Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Guerrero.

Hasta el tercer trimestre del año, el empleo en el sector turismo había crecido un 4,9%, lo que supone unas 191.409 personas empleadas más frente al segundo trimestre.

Dudas sobre el impacto de Ómicron

La duda para hacer o no trading en acciones mexicanas relacionadas con el sector turismo es valorar el impacto que pueda tener esta nueva variante en la industria. Si los turistas siguen llegando a México porque no hay restricciones y no se encuentran allí con un fuerte repunte de los contagios que les haga buscar otros destinos, la economía mexicana podrá recuperar con rapidez las cifras previas a la pandemia.

Sin embargo, las cifras sobre contagios, muertes y letalidad de la Covid-19 en México pueden pesar en el ánimo de los nuevos turistas internacionales si dejan de percibir al país como un destino seguro.

Para hacer trading en acciones mexicanas relacionadas con el sector turismo habrá que seguir muy de cerca la evolución de los datos de la pandemia porque si las cifras siguen en aumento, resultará complicado que México sea percibido como un destino seguro.