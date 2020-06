$!Mineápolis despide a Floyd; protestas bajan de intensidad

La ciudad de Mineápolis se preparaba ayer para honrar y despedir al afroamericano George Floyd, muerto por asfixia bajo custodia policial, la semana pasada, hecho que desencadenó la peor ola de protestas en Estados Unidos, de los últimos 50 años.

Las manifestaciones ocurren en un momento complejo para el país norteamericano, a cinco meses de las elecciones y en medio de la pandemia del COVID-19 que podría generar una segunda ola de contagios en EE.UU., donde sigue en ascenso y la convierte en la nación con más afectados, al menos 1,83 millones de casos y más de 106.000 muertes.

Entre tanto, Maurice Lester Hall, un amigo de Floyd que estaba con él en el automóvil cuando fue detenido poco antes de morir, aseguró ayer en una entrevista al diario The New York Times que su compañero no se resistió durante su arresto por parte de la Policía de Mineápolis, Minesota.