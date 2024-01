Mujer acusada de envenenar a la hija de su novio le habría suministrado desde pilas hasta un tornillo metálico

Los trágicos sucesos tuvieron lugar el 25 de junio de 2023, cuando Jacoby, el padre de Iris, recibió una angustiosa llamada de Owens, quien había salido de la casa para ir a la tienda. Al regresar, Jacoby encontró a su hija inconsciente y llamó de inmediato al 911. Iris fue trasladada a varios hospitales, pero falleció cuatro días después debido a una insuficiencia orgánica.

El jefe de policía de New Castle, Robert Salem, calificó estos descubrimientos como "cruciales" y elogió la minuciosidad de la investigación realizada por la acusada. La fiscal Henry expresó su horror ante el hecho de que Owens, no solo investigara los efectos nocivos de estos elementos, sino que también actuara de acuerdo con sus hallazgos.

Bailey Jacoby, el padre de Iris, no fue detenido en relación con la muerte de su hija, ya que no se encontró evidencia concluyente. La policía destacó que no había indicios de que Jacoby estuviera implicado en el trágico incidente.

Owens enfrenta múltiples cargos, incluyendo homicidio, intento de homicidio, agresión agravada a un niño y poner en peligro el bienestar infantil. Su primera comparecencia ante el juez mostró una actitud inexpresiva.