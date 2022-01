$!Mujeres en Afganistán, abandonadas a su suerte

No pueden viajar más de 70 kilómetros de distancia si no van acompañadas de un hombre de su familia inmediata. Se les niega el trabajo y el estudio. No pueden reírse en voz alta, aparecer en telenovelas, practicar deportes, usar baños públicos o abordar un taxi sin el velo o hiyab e incluso, son amenazadas de muerte si no llevan la burka. Tampoco perfumarse o llevar adornos, y su ropa no puede parecerse a la de los hombres.

Es la nueva realidad a la que se enfrentan a diario las mujeres en Afganistán con el retorno de los talibanes al poder, el pasado 15 de agosto, tras la toma de Kabul. De nuevo, se encuentran en la mira de un régimen, únicamente por su condición de mujer.

Toda una lista de restricciones que implican un retroceso en los avances parciales y frágiles alcanzados en los últimos 20 años en el país asiático con la invasión de una coalición internacional liderada por Estados Unidos que derrocó a los talibanes, pero que puso punto final a la ocupación militar, el 30 de agosto pasado.

Dos décadas en las que unos 3,5 millones de niñas asistieron a la escuela el último año, más del 25% de los miembros del Parlamento eran mujeres y el 30% eran empleadas en las instituciones de la administración pública. Algunas de ellas, incluso, con altos cargos como ministras y embajadoras.

Pero la situación dio un giro radical a las pocas semanas de que los talibanes asumieran el control de Afganistán.

Por ejemplo, a las niñas mayores de 12 años ya no se les permite ir a la escuela, y las estudiantes en las universidades están segregadas de sus compañeros masculinos. A las mujeres trabajadoras se les prohibió ejercer sus oficios, salvo las del sector salud y en contados casos, y permanecen recluidas en casa.