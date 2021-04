$!Navalni está enfermo, pero sigue en huelga de hambre

Las restricciones por la pandemia no han reducido el tráfico de armas, ya que el crimen organizado “se ha adaptado”. (Foto: EFE / VANGUARDIA)

Las restricciones por la pandemia no han reducido el tráfico de armas, ya que el crimen organizado “se ha adaptado”. (Foto: EFE / VANGUARDIA)

“En el dormitorio somos 15, así que el 20% enfermó (de tuberculosis). ¿Y qué? Creen que esto es una emergencia y que aúllan las sirenas de las ambulancias. Seguro, a freír espárragos todo el mundo. A los jefes sólo les interesa una cosa, cómo ocultar las estadísticas”, comentó.

Su aliada, la doctora Anastasía Vasílieva, se mostró “muy asustada” por el deterioro de la salud del opositor, que se encuentra en huelga de hambre desde hace una semana, y recordó que “en todas las cárceles rusas hay tuberculosis”.

Lea aquí: Caso Navalni: Rusia, bajo la lupa

“Es muy posible que haya contraído la COVID-19. Puede ser tuberculosis, no lo descarto. Tiene una inmunidad baja”, aseguró.

Vasílieva, líder de la Alianza de Médicos, un sindicato que denunció la mala gestión gubernamental de la pandemia, se personó en la prisión, que se encuentra en la localidad de Pokrov, con un grupo de sanitarios para atender personalmente a Navalni.

“Imagínese, un hombre con dolor en la espalda, entumecimiento en las extremidades, que no comprende lo que le ocurre. No le dejan ver a un médico. Y encima tiene temperatura y tos. ¿Qué puede hacer? La huelga de hambre está totalmente justificada (...), no tiene otros métodos de protesta. Aquí lo quieren matar”, señaló a la prensa.

Los sanitarios intentaron entrar en el recinto, pero los vigilantes de la prisión les denegaron el acceso y también rechazaron la solicitud oficial que escribió Vasílieva sobre el capote de un auto.

Un policía les pedía a los presentes por megáfono que se dispersaran, mientras dos uniformadas grababan la acción con cámara y móvil.

Al cabo de un rato, en la entrada se personaron varios autobuses policiales y los agentes procedieron a detener a nueve activistas y sanitarios, además de varios reporteros, al considerar la acción una protesta no autorizada.

Además: El silencio hace ruido en Rusia

Entre los detenidos figuran la propia Vasílieva, varios sanitarios con batas blancas y reporteros como el corresponsal del canal CNN, Matthew Chance, que fue posteriormente puesto en libertad.

El Ministerio de Exteriores justificó las detenciones con el argumento de que los presentes, incluido los reporteros estadounidenses, obstruían el funcionamiento de la prisión y se negaron a obedecer a las fuerzas del orden.

Los aliados de Navalni denuncian que los servicios penitenciarios están matando “lentamente” al político, que ya estuvo en coma en agosto de 2020 tras ser envenenado con un agente químico.