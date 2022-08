$!Niño británico sobrevive al ataque de tres tiburones en las Bahamas

Finley Downer, de Kettering, Northamptonshire, tuvo que ser sacado del agua por su hermana Lilly y llevado al hospital con profundos cortes en las piernas, según dijo su padre Michael a The Sun.

Downer dijo: “Escuché un grito aterrorizado y vio docenas (de tiburones) dando vueltas a Finley”. Agregó: “Había tanta sangre. Le colgaban pedazos de la pierna. No dejaba de decir: ‘Papá, no quiero morir. Papá, no quiero ir al cielo’”.

Finley fue sacado del agua por su hermana mayor, Lily, y Downer tuvo que gastar 2.410 dólares en vuelos a la capital de las Bahamas, Nassau, para una operación de tres horas en las piernas de Finley.

La familia ahora ha regresado a su hogar en Kettering, Northamptonshire, donde Finley se está recuperando de sus heridas y usa una silla de ruedas.