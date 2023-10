"No había fuerza aérea, no había soldados, estábamos solos", dice habitante de Netiv Ha'asara, en Israel, luego del ataque de Hamás

Dentro de los terrenos de un hotel ubicado en las colinas de Jerusalén, en medio de apacibles bosques de pinos que se extienden hasta el horizonte y bajo un cielo azul, cientos de personas están tomando el sol.

Las madres mantienen un ojo vigilante en sus hijos mientras corren entre castillos hinchables y toboganes inflables, los niños mayores participan en un taller de arreglos florales, y hombres y mujeres ancianos se sientan en silencio, absorbiendo la situación.

Pero la apariencia de tranquilidad es engañosa. Todos los que se encuentran en el Hotel Yearim en la ciudad de Ma'ale Hahamisha en este momento son evacuados de las localidades cercanas a la frontera de Gaza, que esta semana pasaron por una traumática experiencia inimaginable. Huyeron de los horrores del ataque asesino de Hamás en Israel el sábado y aún están procesando su encuentro con los brutales terroristas que masacraron a cientos de personas en el ataque.

La mayoría de los evacuados provienen de Netiv Ha’asara o el Kibbutz Zikim. Al menos 20 residentes de Netiv Ha’asara se encuentran entre los fallecidos en la ola de terrorista.

Hablando con este reportero, muchos comparten los mismos sentimientos: asombro absoluto de que semejante ataque haya sido llevado a cabo por los enemigos de Israel, una sensación de seguridad personal destrozada y una intensa ira hacia el gobierno.

Al mismo tiempo, algunos evacuados, aunque no todos, expresaron su determinación de regresar a sus hogares y reconstruir lo que ha sido destruido.

"Siento rabia y siento [un deseo de] venganza", dijo Glen Eilon al medio The Times of Israel, un residente de largo tiempo de Netiv Ha'asara, una ciudad bellamente pastoral en tiempos normales, que ha soportado el peso de innumerables ataques de cohetes y morteros en las últimas dos décadas.

El moshav se encuentra a solo unos cientos de metros de la frontera norte de Gaza y es la comunidad civil más cercana al territorio palestino.

"No estoy aterrorizado, no tengo miedo, no estoy temblando en mis botas, pero si tuviera el poder, lo ejercería con esos dos sentimientos", afirmó.

Eilon, de 82 años, su esposa, su hijo menor, nuera y tres nietos pequeños lograron escapar milagrosamente sin sufrir daños cuando los terroristas de Hamás asaltaron la comunidad y comenzaron a asesinar a quien pudieran atrapar, tal como lo hicieron en numerosas otras ciudades y comunidades de la zona.

Al menos algunos de los terroristas se infiltraron en Netiv Ha'asara en parapentes motorizados. Uno aterrizó detrás de la casa de Eilon y otro detrás de la casa de su hijo mayor, a pocas casas de distancia.

"Uno de mis vecinos perdió a sus dos hijos en el ataque. Nuestros dos vecinos ancianos se escondieron en su habitación segura y, cuando [los atacantes] no pudieron entrar, apilaron neumáticos contra la casa y la incendiaron con ellos adentro", dice.

"Una joven madre estaba en el baño y cuando los terroristas la vieron, lanzaron una granada y la mataron".

"Bajaron por el camino entre mi casa y la del vecino de al lado, caminaron 100 metros por la carretera y comenzaron a disparar a cualquiera que pudieran encontrar", relata.

"Por qué hicieron eso y nos dejaron en paz, no lo sé, tal vez haya alguna razón por la que Él pensó en nosotros", agrega, haciendo una referencia indirecta a Dios.

Fue rápido en afirmar que, a pesar de estos pensamientos, ya no era religioso y perdió su fe cuando otro de sus hijos falleció en un accidente hace 30 años mientras probaba una pieza de artillería.

Su hijo está enterrado en Netiv Ha'asara y visita su tumba una vez a la semana.

Eilon y su familia se refugiaron en su habitación segura cuando Hamás comenzó su ataque con una masiva lluvia de cohetes, alrededor de las 6 de la mañana del sábado. Durante las dos primeras horas del ataque, no sabían que los terroristas se habían infiltrado en territorio israelí, ya que no había electricidad ni conexión a internet durante gran parte del tiempo.

En un momento, la esposa de Eilon incluso salió para preparar el desayuno para sus nietos de 12, 8 y 5 años.

"Luego escuchamos disparos con las Kalashnikov, los escuchamos disparando en la calle junto a nosotros", relata Eilon en el momento en que se dieron cuenta de su situación desesperada.

"Mi familia estaba aterrorizada... mi hijo temblaba como una hoja, no podía protegerlo, no podía proteger a mis nietos".

Después de pasar unas 12 horas en su habitación segura y una vez que los sonidos de los disparos habían disminuido en Netiv Ha'asara, los residentes finalmente recibieron mensajes del centro de seguridad del moshav de que era posible salir. Eilon y su familia subieron a sus autos alrededor de las 6 de la tarde y huyeron.

Al igual que Eilon, Liat y David Ben Shimol pasaron alrededor de 12 horas en su habitación segura mientras escuchaban los sonidos de la guerra a su alrededor.

Cuando sonaron las sirenas por primera vez, salieron corriendo de la cama y se dirigieron a su espacio protegido con dos de sus tres hijos, Shira, de 14 años, y Ariel, de 10 años (el tercero, Noga, de 18 años, estaba en el extranjero).

A pesar de estar acostumbrados a los disparos de cohetes y las sirenas, las masivas salvas del sábado por la mañana se sintieron como algo diferente. Luego, alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron a escuchar los disparos.

"No entendíamos lo que estaba sucediendo, no teníamos electricidad, no había internet, lo único que sabíamos era que nos habían dicho que nos quedáramos en las habitaciones seguras después de obtener recepción de celular durante unos momentos alrededor de las 8 de la mañana", dice David.

Después de una hora, durante la cual su única fuente de información eran los sonidos que escuchaban desde afuera, recibieron una llamada telefónica de un primo de David, que era miembro del equipo de defensa civil de la comunidad.

"Él nos dijo que le habían disparado en la pierna y que había terroristas por todo el moshav, y que nos encerráramos en nuestras casas", dice Liat.

"Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos solos. No había fuerza aérea, no había soldados, estábamos solos", continúa.

Cuando finalmente recibieron avisos de que era posible salir, la pareja salió corriendo con sus hijos y arrojó algunas prendas y pertenencias al automóvil. En su camino, vieron cadáveres en el suelo, aunque ya habían sido cubiertos con mantas por personal de emergencia y rescate. El olor a edificios quemados impregnaba el aire.