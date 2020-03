No hay pruebas sobre el efecto del ibuprofeno en infección del coronavirus

Por ahora, la única posible explicación que se ha dado a conocer en redes sociales y portales de noticias es una investigación que publicó la revista científica The Lancet el 11 de marzo, sobre la hipótesis de que los pacientes con hipertensión o diabetes tienen un mayor riesgo con la enfermedad.

Según ella, si bien hay algunos estudios en el pasado que hablan del posible efecto del ibuprofeno y otros antiinflamatorios en algunas infecciones, estos se hicieron antes de la aparición del coronavirus y a la fecha no hay estudios nuevos ni pruebas concluyentes que permitan determinar si tiene un efecto en los pacientes de COVID-19.

Ayer 17 de marzo, la Organización Mundial de la Salud explicó que no se encuentran evidencias de que el uso del ibuprofeno y otros antiinflamatorios puedan agravar el estado de salud de pacientes que presenten el coronavirus.

El alto funcionario francés no entregó más detalles de esta información, ni dio a conocer cuáles eran las bases científicas en las que sustenta esta afirmación, pero por tratarse de uno de los voceros oficiales en la atención a la pandemia en Francia, se tomó como algo cierto y comprobado.

No obstante, tanto los mismos autores, como organismos médicos de todo el mundo han indicado que por ahora no hay pruebas que indiquen que hay una clara relación entre el consumo de ibuprofeno y un posible mayor riesgo de infección por COVID-19.

Esta información, no obstante, fue desmentida luego por el propio hospital.





Lo que se dice en Colombia

En Colombia, el medio de comunicación La FM entrevistó a la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, Angela Caro, quien explicó que si bien se dio la alerta desde Francia sobre el peligro de tomar estos medicamentos si está contagiado con COVID-19, esto “es solamente una señal que nos dice que aún no está comprobado”.

“España lo estaba revisando. Hay un comunicado de la agencia española del medicamento que dice que no hay una evidencia sobre esto y en general el personal médico de Europa está revisando si esto es o no cierto, pero todavía no hay ningún pronunciamiento que diga a nivel europeo que se debe cambiar el manejo de estos pacientes”, manifestó.





Habla experto del HIC

Así mismo, para Mauricio Orozco, jefe de neumología del Hospital Internacional de Colombia, la evidencia actual no permite tomar una decisión a favor o en contra acerca de este medicamento.

Si bien, en el caso de algunas enfermedades virales como el dengue, no se recomienda dar ibuprofeno o algunos antiinflamatorios de esta familia porque afecta la disminución del número de las plaquetas, aún no se confirman los efectos del mismo para el caso del COVID-19.

Por esto, para Orozco es importante no hacer afirmaciones al respecto, ya que “el gran problema es que las redes sociales hacen de un comentario una verdad y eso genera muchísima confusión”.

Además, recomendó antes de tomar cualquier medicamento, no solo para el coronavirus, tener la asesoría de un personal competente que pueda brindar información y leer el prospecto de los medicamentos.

En ese sentido, les hizo un llamado a los colombianos a no automedicarse y a tomar sólo los fármacos o medicinas que les receta un profesional de la medicina.

Por esta razón, teniendo en cuenta que a la fecha no se conocen pruebas científicas que demuestren o refuten el efecto del ibuprofeno y la cortisona en los pacientes con COVID-19, encontramos que esta información al menos por ahora es inchequeable y por ello la calificamos como: ‘No se pudo Probar’.