Nuevas atracciones en el Kennedy Space Center

Esto se dará a partir del 1 de enero de 2022, cuando el Dine With An Astronaut y el KSC Explore Tour ya no se ofrecerán más en el Kennedy Space Center Visitor Complex y serán reemplazados por un programa completamente nuevo: Chat con un astronauta.

Durante esta nueva experiencia, el astronauta del día se sienta en un ambiente informal de grupos pequeños para responder todas las preguntas que los visitantes tendrán la oportunidad de hacerle sobre sus experiencias en el espacio. Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de alimentos y bebidas mientras mantienen una conversación grupal sobre cómo es realmente vivir y trabajar en el espacio. Con mucho tiempo para una sesión de preguntas y respuestas interesantes, seguramente se irán sintiéndose realmente familiarizados con un pionero del espacio y cargados con historias increíbles para compartir en los años venideros.

Chat With An Astronaut comienza el 13 de diciembre de 2021 y se ofrece dos veces al día, a las diez de la mañana y las dos de la tarde. Incluye un desayuno continental por la mañana o una selección de degustaciones culinarias del chef por la tarde, además de una bebida alcohólica por boleto de adulto, un obsequio conmemorativo y litografía (retrato firmado) del astronauta

A partir del 10 de enero de 2022, el Cape Canaveral Early Space Tour regresará como el Special Interest Tour. Los visitantes podrán recorrer el lugar de nacimiento de los vuelos espaciales estadounidenses y regresar a las plataformas de lanzamiento del Proyecto Mercury y los primeros Apolo desde la comodidad de un autobús con aire acondicionado.

Este tour se embarcará a las 12:20 p.m. todos los días. Se agregarán tiempos de recorrido adicionales a medida que aumente la demanda.

Debido al acceso restringido en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, cada visitante en este recorrido debe registrarse con los oficiales de seguridad del complejo de visitantes entre las 9 a. m. y las 11:00 a. m. el día del recorrido y registrarse en el Centro de Información ubicado en la entrada principal.