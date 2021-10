Esto significa que las circunstancias se prestan para el emprendimiento y creación de nuevos negocios, ya que existen muchas empresas u organizaciones dispuestas a brindar préstamos para negocios. Sea cual sea el nicho en el que decida emprender, hay una gran cantidad de oportunidades que esperan por usted.

Obstáculos vs. Oportunidades

Aunque existen cientos de historias inspiradoras sobre latinos que han logrado crear y posicionar su negocio en los Estados Unidos, el hecho de que los latinos tienen desafíos muy particulares que enfrentar también es una realidad.

Lea también: La Policía rescata a 187 personas secuestradas en el noroeste de Nigeria

Para empezar, los primeros obstáculos pueden ser la barrera del idioma y la falta de documentación. Sin embargo, aunque suenen muy difíciles de vencer, son situaciones que no son limitantes gracias al apoyo de la comunidad y de compañías que quieren apoyar los negocios de migrantes, incluyendo a los indocumentados.

Opciones de financiamiento

De acuerdo a JPMorgan Chase & Co, el 70% de los latinos financia sus negocios con ahorros personales y es esta la opción más viable cuando conseguir préstamos para negocios se hace cuesta arriba. Sin embargo, muchas compañías de financiamiento han notado el crecimiento comercial de la comunidad latina en Estados Unidos, y esto los ha llevado a buscar maneras de apoyar estos prometedores negocios.

Estas empresas son las responsables de ofrecer nuevas oportunidades para negocios latinos, brindando préstamos para negocios y diversas opciones de financiamiento. Actualmente los latinos dentro de Estados Unidos se encuentran ocupando distintos nichos y sectores de la industria, poseen negocios relacionados a la manufactura, comida, educación, servicios de salud, finanzas, construcción y mucho más.

Vea también: Facebook prohíbe la venta de terrenos de alto valor ecológico en el Amazonas

¿Cómo abrir un negocio en Estados Unidos?

Iniciar un negocio en los EE. UU. Como extranjero puede ser un camino largo, pero el país facilita el registro de su empresa y la apertura de su negocio. Por otro lado, aprender inglés es un requisito básico si planeas hacer negocios con estadounidenses.

Esto no quiere decir que no puedas empezar tu emprendimiento si no cumples con este requisito, pero si deseas crear una empresa formal y poder solicitar préstamos para negocios, es necesario que hables inglés para poder entender todos los trámites y papeleo que debes realizar.

Pero en general, hay algunos pasos que deberás tomar en cualquier negocio que desees emprender:

1. Haz una investigación de mercado

Para empezar deberás analizar qué tan factible es la idea de tu negocio y qué tal funcionará en el entorno donde planeas desenvolverte. Hay que evaluar los pro y los contra, la competencia, cuál sería tu público y cómo podrías destacarte.

Puede leer: Mascotas serán consideradas como hijos en procesos de divorcio en España

2. Crea un plan de negocios

En este documento establecerás cómo manejarías tu empresa, cómo la harás crecer y también incluirás tus metas de corto, mediano y largo plazo. Este es un paso indispensable ya que con esto es que posibles inversionistas logrará conocer mejor tu proyecto y así podrás recibir financiamiento.

3. Buscar cómo financiarlo

Como ya sabrás, gran parte de la población latina comerciante financia sus negocios usando sus ahorros personales. Sin embargo, también puedes buscar compañías que estén dispuestas a apoyar tu proyecto y financiarlo. Para esto debes tener listo tu plan de negocios, tener mucha paciencia y perseverancia.

4. Atiende los detalles legales

Para poder formalizar tu empresa en Estados Unidos es necesario que la registres y que obtengas tu identificación fiscal federal y estatal. Esto te permitirá abrir una cuenta bancaria y pagar impuestos.

Puede ver: Acuerdo entre 136 países para imponer impuesto mínimo global a grandes empresas

La gran cantidad de negocios latinos en los Estados Unidos demuestran que sí es posible emprender en un lugar con tanta competencia y que hay muchas compañías dispuestas a ayudar a los migrantes. Si tu deseo es iniciar tu propio negocio en este país, procura seguir los pasos necesarios, esforzarte y con seguridad lo conseguirás.