En imágenes: El colorido universo de las flores colombianas se exhibió en Bogotá

Compradores del mundo

A esta cita asisten las principales asociaciones del mundo floricultor, como la Society of American Florists (SAF), la Wholesale Florist & Florist Supply Association (WF&FSA), la Americas Flower Connection (AFIF), la American Floral Endowment (AFE), la California Association of Flower Growers & Shippers (Calflowers), la That Flower Feeling Foundation y la International Fresh Produce Association (IFPA).

Colombia produce alrededor de 60 especies de flores y 1.400 variedades, especialmente rosas, astromelias, crisantemos, claveles y otras flores exóticas.

“En cada rosa, en cada clavel, hay muchísimas variedades y anualmente hay innovaciones y ese es el motor de este sector porque al innovar se pueden ofrecer nuevas variedades”, explica Solano quien apunta que “esta actividad agrícola se mueve con la moda”.

Las variedades que exporta Colombia se logran en cultivos altamente tecnificados en unas 10.000 hectáreas, principalmente en el departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es capital. Luego están los cultivos en Antioquia y una cantidad menor en el suroeste del país.

Según Asocolflores, el 80 % de los arreglos florales que se venden en Estados Unidos son producidos en Colombia, que une la mixtura de flores y follajes que los hacen especiales en el competido mundo dominado por Holanda que tiene una tradición de más de 400 años, mientras que en Colombia el sector nació hace 60 años.

“Todo lo que ha logrado el sector es producto de esfuerzos de empresarios y trabajadores, de aprovechar las oportunidades que brindan los TLC (tratados de libre comercio)”, explica Solano, que destaca que la estabilidad que brinda el sector a los trabajadores hace que estos duren en una empresa un promedio de 10 a 15 años.