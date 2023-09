¡Hallazgo Sobrenatural! Criatura dorada de las profundidades marinas desafía a la ciencia en Alaska

En una asombrosa expedición marítima en el Golfo de Alaska, los científicos se han visto desconcertados por el descubrimiento de una enigmática criatura marina de color dorado. A pesar de su profundo conocimiento en la materia, los expertos aún no han logrado identificar esta misteriosa entidad más allá de confirmar su origen biológico.

Esta criatura, de forma cúpula y con un diámetro de aproximadamente 10 centímetros, lucía un deslumbrante tono dorado y una superficie impecable. Estaba fuertemente adherida a una roca, y un pequeño agujero o desgarro cerca de su base reveló un interior de tonalidad similar. Las imágenes captadas por las cámaras del vehículo de exploración remota permitieron a los científicos examinar detenidamente esta fascinante entidad marina.

Sam Candio, científico de la NOAA y coordinador de la expedición “Seascape Alaska 5: Gulf of Alaska Remotely Operated Vehicle Exploration and Mapping,“ comentó: “Aunque logramos recolectar el ‘orbe dorado’ y llevarlo al barco, aún no hemos podido identificarlo más allá de confirmar su origen biológico”. Candio añadió que será necesario transportar el espécimen a un laboratorio para someterlo a análisis más exhaustivos y utilizar herramientas más avanzadas disponibles en tierra firme.