Llega la tendencia de las hamburguesas vegetarianas en Colombia

La marca Presto lanzó su línea de productos vegetarianos, “Veggisimas”: hamburguesas y wraps elaborados sin carne de origen animal.

Gracias a una ‘receta’ que mezcla la innovación, las tendencias mundiales de alimentación saludable y la preocupación por un consumidor consciente del cuidado de su salud y el medio ambiente, la línea “Veggisimas” ha ganado lugar en el mercado nacional.

“Esta nueva categoría partió de entender las necesidades del consumidor; son hamburguesas y wraps vegetarianos, como opción saludable para las personas que no desean carne de origen animal y que, en medio de la pandemia, no podían salir de su casa”, afirma Óscar Céspedes, vicepresidente de mercadeo de Mesofoods.

La clave del éxito es que se trata de preparaciones libres de carne que se ven, se preparan y satisfacen al comensal, como lo haría una hamburguesa tradicional. Para esto, Presto incorporó insumos de la marca estadounidense líder en alimentos a base de plantas, Beyond Meat, una alternativa que no cambia la experiencia del consumo tradicional de hamburguesa y favorece el estilo de vida saludable, pues no contiene gluten, soya o componentes transgénicos. Por el contrario, ofrece los beneficios de una elaboración completamente vegetal y el cumplimiento de los estándares Kosher.

La tendencia vegetariana en auge

En la actualidad hay un auge por nuevas formas de alimentación que entrelazan la sostenibilidad medioambiental y la preservación de la salud. Entre ellas se encuentran el vegetarianismo y el veganismo, un estilo de vida que incorpora una mirada profunda en el impacto de los productos que se consumen día a día.

En cifras de la Unión Vegetariana Internacional, en el 2017 había más de 600 millones de veganos en el mundo, lo que refleja un segmento importante del mercado de producción de alimentos. Según datos del Estudio Mundo Saludable, publicado por Nielsen en el 2018, 4 de cada 10 colombianos están cambiando a la versión saludable de su producto preferido. Alimentarse mejor, parece ser cada vez más la prioridad para el consumidor colombiano pues el aumento de los productos en la canasta es constante.

Un reflejo de ello es la creciente popularidad del lunes sin carne o Meatless Monday —movimiento global nacido en el 2003 por The Monday Campaigns Inc. en asociación con el Centro de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg School for a Livable Future de Estados Unidos— que promueve la reducción del consumo de carne con fines sociales y la prevención de padecer enfermedades crónicas.

Alimentarse mejor y ayudar al planeta: dos propósitos para el 2022

Incorporar menús vegetarianos dentro de la alimentación con frecuencia hacen parte de los ‘propósitos de año nuevo’, puesto que esta dieta puede tener efectos a largo plazo para la salud de las personas y para la sostenibilidad del planeta. Estas son algunas de las razones por las cuales productos como las “Veggisimas” de Presto están ganando terreno: según cifras de la Organización de Naciones Unidas, la elaboración de la carne de hamburguesa de origen animal requiere un 80% de tierra agrícola que proviene de la deforestación de bosque y selva.

El estudio de la compañía Beyond Meat, en alianza con la Universidad de Michigan de Estados Unidos, estableció que se requiere 99% menos agua para el desarrollo de una hamburguesa de origen vegetal comparada con las hamburguesas tradicionales de origen animal.