Un estudio desarrollado por el Foro Económico Mundial, en alianza con SAP y Qualtrics, reveló que la mayor barrera para que los individuos reciclen es la falta de programas y servicios que permitan el reciclaje, así lo evidenciaron el 42% de los encuestados.

El informe, que reunió las respuestas de más de 11.500 personas en 28 países del mundo, destaca también que el 25% no sabe cómo participar en programas de reciclaje.

Otra de las barreras con la que se encuentra la gente para no reciclar es que no ve conveniente hacerlo, en esto coincidieron el 16% de los participantes. Por su parte, el 15% recalcó que no confía en los programas de reciclaje y, por tanto, no lo hace.

Sin embargo, el informe destaca que, a pesar de las razones que encuentran las personas para no reciclar, el 84% de los encuestados considera que el reciclaje es un asunto de suma importancia. El 12% dijo que reciclar es moderadamente importante y el 4% no lo considera para nada relevante.

El proceso de reciclaje, que se basa en seleccionar residuos generados con el fin de transformarlos en material para crear nuevos productos, tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta que la manipulación de los residuos de manera errónea podría generar implicaciones de salud pública, contaminar el agua, el aire y la naturaleza.

“La encuesta brinda un panorama amplio y claro sobre las posibles prácticas que podrían implementar las personas para cuidar el medio ambiente. Esto deja en evidencia que las grandes compañías podrían priorizar materiales más amigables con el planeta, logrando contribuir a la gran causa de mejorar la calidad de nuestro ecosistema”, comentó Marcelo Gamboa, Director de Soluciones para SAP Región Norte de América Latina y el Caribe.