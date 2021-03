$!OMS alerta del creciente contagio de COVID-19 en Europa

Veintisiete países mantienen restricciones parciales o totales a nivel nacional, mientras 21 están relajando las medidas de forma gradual, basándose en que la situación epidemiológica mejorará con el progreso de la vacunación, una suposición que la OMS considera todavía “prematura”.

Por ejemplo, en Francia, el primer ministro Jean Castex anunció ayer un confinamiento suave de un mes en los 16 departamentos más afectados, incluida la capital, que acogen a 23 millones de personas.

De los 53 países de la región europea, 46 han administrado más de 107 millones de dosis de vacunas y el 3% de la población en 45 de ellos recibió la vacuna completa.

La vacuna de la farmacéutica Janssen, que ha recibido una autorización de uso de emergencia por la OMS, contribuirá a aumentar el catálogo de vacunas, aunque es preciso contar con el mayor número posible de estas, sostiene esta organización.

Kluge se refirió específicamente a la colaboración por la vacuna Sputnik V con las autoridades sanitarias rusas, que ya han mandado datos clínicos a la EMA, aunque reiteró que es “clave” que se acelere el envío de toda la información (incluida la de manufacturación), ya que solo así podrá ser aprobada por este organismo.

La OMS no está a favor de un pasaporte inmunológico, resaltó Kluge, aunque sí se mostró positivo hacia un documento digital sobre vacunación, recordando no obstante que todavía no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad y que las personas vacunadas pueden seguir transmitiendo la enfermedad.

Caso AstraZeneca

La farmacéutica AstraZeneca afirmó ayer que implementará las recomendaciones sobre su vacuna anticovid emitidas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), incluida la actualización de la “información del producto” para advertir sobre posibles riesgos.

La E;MA defendió ayer que la vacuna de AstraZeneca sigue siendo “segura y eficaz” en la inmunización, aunque subrayó que no ha podido descartar su relación con algunos casos “muy raros” de coagulación sanguínea asociada con trombosis y continuará investigando.

Portugal, Francia, Italia y Alemania anunciaron ayer que retomarán hoy la administración de dosis de AstraZeneca.

Sin embargo, ayer se conoció por parte de las autoridades noruegas de la muerte de una segunda persona y las suecas de otra, por graves complicaciones tromboembólicas tras recibir la vacuna de AstraZeneca.

Noruega ha registrado en total seis casos con un cuadro clínico inusual que incluye baja cantidad de plaquetas, coágulos en vasos sanguíneos y hemorragias, similar al detectado en varios países.

Un grupo de médicos del Hospital Universitario de Oslo había anunciado horas antes que la reacción inmunológica de la vacuna de AstraZeneca es la causante de las trombosis que sufrieron tres sanitarios ingresados el fin de semana en ese centro, uno de ellos muerto el pasado domingo.