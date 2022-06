“Desde que surgió el virus SARS-CoV-2, los casos de gripe han sido excepcionalmente leves en la región. Pero esta situación ha empezado a cambiar en 2022: el virus de la gripe circula de nuevo y no solo durante la temporada de gripe tradicional”, dijo la directora de la organización, Carissa Etienne, durante una rueda de prensa.

Aun así, el jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS, Andrea Vicari, aclaró que las cifras no son en ningún caso “históricas”, y que no hay motivo para la alarma.

OMS: luchar contra el “estigma” de la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que se debe luchar contra “el estigma” vinculado a la viruela del mono, porque podría disuadir a los enfermos de buscar atención médica y dificultar con ello su contención.

La viruela del mono, de la que se han confirmado 550 casos en 30 países no endémicos, ha sido detectada en particular -aunque no de forma exclusiva- entre hombres que tienen sexo con otros hombres.

“Todos debemos trabajar duro contra el estigma, que no solamente es equivocado, sino que puede impedir que individuos afectados busquen atención y hacer más difícil detener la transmisión”, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

La responsable técnica de la viruela del mono en la OMS, Rosamund Lewis, anticipó que los casos seguirán aumentando fuera de África central y occidental, donde es una enfermedad endémica.