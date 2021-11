Países americanos abren fronteras en contraste con restricciones europeas

Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia deja más de cinco millones de muertos y 253,1 millones de contagios en el mundo. América es la región más afectada, con 2,3 millones de muertos y 95,1 millones de casos, mientras que en Europa 1,4 millones de personas han fallecido y 81,1 millones resultado contagiadas.

Cuba abre sus aeropuertos

El de hoy fue el primer día de apertura de los aeropuertos y los hoteles al turismo internacional en Cuba, a lo que se sumó el regreso de 700.000 alumnos de primaria a las clases presenciales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió a un centro educativo de primaria en La Habana, que recibió nuevamente a sus alumnos como parte de la reanudación del año lectivo 2020-2021.

Las medidas de apertura, adoptadas por el descenso de los contagios y fallecimientos, coincidieron en la jornada con un ambiente de tensión en la isla por una marcha convocada por la plataforma opositora Archipiélago contra la violencia, que pide la liberación de los presos políticos y la solución a los problemas por la vía democrática y pacífica.

En Cuba han muerto en la pandemia 8.283 personas, mientras que el número de contagios asciende a 959.064. Más de 8,1 millones de personas, sobre una población total de 11,2 millones de cubanos, han completado las tres dosis necesarias de las vacunas de elaboración local: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Chile abrirá fronteras terrestres el 1 de diciembre

Chile anunció que desde el 1 de diciembre abrirá sus fronteras terrestres después de un cierre de ocho meses durante el cual solo ha estado permitido el ingreso parcialmente por algunos aeropuertos.

Según la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a Chile se podrá ingresar por tres puntos: Chacalluta y Colchane (norte), que colindan con Perú y Bolivia, respectivamente, y Pino Hachado, en la región de La Araucanía (centro-sur), un emblemático cruce con Argentina.

Estas entradas se suman a los cuatro aeropuertos ya habilitados ubicados en Santiago y en las localidades de Iquique y Antofagasta (norte) y Punta Arenas (sur).

El país, que ha llevado a cabo un proceso de vacunación elogiado internacionalmente, no tiene ahora ningún municipio en cuarentena. Los datos de la fecha indican que 38.001 personas han muerto y 1,7 millones resultado contagiadas durante la pandemia.

Contagios aumentan un 21 % en bolivia

Bolivia, que atraviesa por una cuarta escalada de contagios, reportó hoy un aumento del 21 % de los casos en la última semana en relación al mismo periodo anterior con ascensos en los nueve departamentos del país.

De acuerdo con el ministro de Salud, Jeyson Auza, si bien si presentó un aumento del 21 %, ha habido una "disminución drástica de la letalidad", que llega únicamente al 0,8 %.

Los tres picos anteriores, el primero a mediados de 2020, el segundo y tercero en el primer semestre de esta gestión, registraron un índice de letalidad del 6,2 %, 2,7 % y 2,8 %, respectivamente.

El ministro destacó el efecto de la estrategia nacional de inmunización que desde fines de enero pasado ha conseguido la administración de 3.775.947 primeras dosis, 3.004.128 de la segunda, además de un tercer refuerzo provisional con 362.760 aplicaciones y 961.358 dosis únicas.

El Ministerio de Salud indicó que la cobertura es del 64 % en primeras dosis y del 55,2 % en las segundas entre la población vacunable, que es de más de 7,6 millones de personas y a la que recientemente fueron incorporados los mayores de 12 años.

Perú restringe movilidad de los no vacunados

Los mayores de 45 años no podrán abordar autobuses de transporte interprovincial desde este lunes en Perú si no acreditan estar vacunados contra la covid-19 con la pauta completa de dos dosis, en la primera medida que entra en vigor para incentivar la vacunación y restringir la movilización de quienes no se han inmunizado.

Asimismo, las autoridades peruanas manifestaron que, a partir del 15 de diciembre, ninguna persona mayor de 18 años podrá ingresar a espacios públicos cerrados sin haber demostrado que recibió la vacunación completa.

Las restricciones también involucran a los choferes y cobradores del transporte público urbano, así como a los repartidores a domicilio, que solo podrán cumplir esos oficios si recibieron la pauta completa de vacunación.

Actualmente en Perú hay más de 16,6 millones de personas que tienen completa la pauta de vacunación con dos dosis, lo que equivale a cerca del 60 % de la población objetivo. Sin embargo, hay 4,5 millones de personas que solo han recibido una dosis y la mayoría de ellos no ha acudido a los centros de vacunación para recibir la segunda.

Empresas de Puerto Rico exigirán pruebas de Vacunación

Una orden ejecutiva anunciada hoy por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, establece que las empresas con 50 o más empleados estarán obligadas a requerir a sus empleados pruebas de vacunación contra la covid-19 para quienes trabajen de forma presencial.

Pierluisi expresó que la medida busca contener los contagios y obliga además a la vacunación de menores de entre 5 a 11 años.

"En aras de evitar aumentos significativos y ante las festividades que se aproximan es necesario mantener ciertas medidas e incluir otras acciones afirmativas en sectores más vulnerables para así mantener las bajas tendencias que nos han hecho ser un ejemplo para otras jurisdicciones", dijo el jefe del Ejecutivo.